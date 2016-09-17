Болгария выбирает Россию: Смогут ли левые переломить русофобию властей?

В Болгарии 26 октября состоятся президентские выборы. Президент — фигура не столь значимая, как премьер-министр, но все же возглавляет вооруженные силы, назначает ключевых должностных лиц судебной сферы и сферы безопасности и временное правительство. Кроме того, президент обладает ограниченным правом вето.

О том, какие кандидаты уже выдвинуты и что можно о них сказать с точки зрения их отношения к России Pravda. Ru выяснила у председателя Геополитического центра Евразия-София, доктора философских и политологических наук Петко Ганчева.

"От Болгарской социалистической партии (БСП) выдвинут бывший генерал Румен Радев, бывший командующий военно-воздушных сил Болгарии, сказал Pravda. Ru Петко Ганчев, — Он не известен в широких кругах, но несколько раз делал заявления, что нам не нужно поддерживать санкции против России, против государства, которое нас освободило. Он пробует балансировать между разными интересами, но выражает мнение населения, которое очень любит Россию, и которое тесно связано с Россией".

Другая фигура, которая связана с Россией, продолжил эксперт, это журналист и бывший депутат Велизар Енчев от движения за радикальные перемены "Болгарская весна", но его шансы меньше. Болгарские националисты выдвинули Красимира Каракачанова. Он категорично выступает против Турции, против засилья мусульманских мигрантов. При этом Каракачанов очень часто выступает против России, он русофоб, и его шансы минимальны.

"Так называемый реформаторский блок, который собрал разные либеральные партии правого толка, выдвинул бывшего министра Ивайло Калфина, у которого тоже нет никаких шансов. Правящая партия ГЕРБ (проевропейская "Граждане за европейское развитие Болгарии" — Ред.) пока не определилась со своим кандидатом", — сказал Петко Ганчев.

Корреспондент Pravda. Ru, напомнил собеседнику публикацию американской газеты Politico, которая заметила выдвижение кандидата от социалистов Румена Радева, назвав его "пророссийским кандидатом". Выдвижение Радева в качестве кандидата на пост главы государства вызвало "глубокую озабоченность" в Вашингтоне и Брюсселе по поводу возможности России влиять на энергетическую и оборонную политику на востоке Евросоюза, говорится в статье. Насколько серьезны опасения и каковы шансы на победу у Радева?

"Я думаю, что его шансы возрастают, если судить по публичным настроениям. Людям надоели все эти правые, а-ля Бойко Борисов, которые говорят одно, а делают совершенно другое. Это люди без принципа, без программы", — ответил Петко Ганчев.

То, что Радева называют "пророссийским" — это политические манипуляции, считает эксперт. Он умеренный, представляет электорат социалистической партии и отражает его интересы, но он не радикал. а очень сбалансированный, внимательный, острожный политик. "Он, что называется, принял этот вызов, и теперь работает на поприще восстановления отношения с Россией. Что у него получиться, я не знаю", — сказал политолог.

Возвращаясь в публикации в Politico, корреспондент Pravda.Ru заметил: издание считает, что главная роль в выборе президента принадлежит премьеру Бойко Борисову, который сейчас "обдумывает закулисную сделку относительно поста президента с целью успокоить связанных с Россией болгарских олигархов". О каких олигархах идет речь и насколько они влиятельны? И действительно ли народ может проголосовать так, как решит Борисов?

Отвечая на эти вопросы Pravda.Ru, Петко Ганчев сказал: "Я слушаю Борисова и не верю ему, и никто ему не верит, потому что он все время врет. Он такой беспринципный, поверхностный человек, который пытается "усидеть на двух стульях". Когда он закрывал "Южный поток", то хватался перед американцами: "Это я сделал, потому что мы ваши первые друзья". А потом он начал говорить, что он не делал этого, что хотел с Россией сотрудничать, но его американцы заставили. Он не выдвигает свою кандидатуру, потому что боится провалиться, его политику никто не одобряет. Я знаю этих олигархов, все они бывшая номенклатура. Им раздавались деньги и они стали олигархами. Это несколько человек. Они вообще не авторитетны, в политике они никто".

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