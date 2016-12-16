Stratfor: В 2017 году Россия снова схлестнется с Германией

Внутренние противоречия Запада в 2017 году будет усиливаться, чем воспользуется Россия. Как пишет издание Stratfor, Москва заинтересована в улучшении отношений с Западом, но при этом не собирается сдавать свои позиции как на Украине, так и в Сирии.

Фото: АР

Как пишут авторы статьи, пока что Запад сохраняет единство в вопросе сдерживания России с помощью санкций и переговоров. Однако неопределенность в развитии отношений России и США сеет сомнения среди союзников Вашингтона, и Москва пытается извлечь из этого выгоду.

В Европе же наблюдается увеличение разногласий по различным вопросам, а крайне правые и популистские партии набирают популярность. Не факт, что Европа останется солидарной, учитывая, что в следующем году выборы пройдут во Франции, Германии и Нидерландах. При этом такие страны ЕС, как Австрия, Венгрия, Болгария и Италия, и ранее высказывались против ухудшения отношений с РФ, но пока что не выступали открыто против продления антироссийских санкций. По мнению аналитиков, лишь Германия является очевидным тяжеловесом Запада, который может противостоять России.

Аналитики уверены, будучи самым влиятельным игроком Европы, Германия не может позволить России распространять свое влияние на соседние страны, многие из которых числятся членами ЕС. Так немецкая разведка, как отмечает Stratfor, усилила свои действия по противостоянию российской пропаганде и компьютерному шпионажу, а военная доктрина ФРГ изменила статус России с "партнера" на "противника".

Однако немецкие политики не могут прийти к консенсусу по России, даже члены правящей коалиции призывают к улучшению отношений с Москвой. И поэтому канцлер ФРГ Ангела Меркель, помня о грядущих выборах, вряд ли будет усугублять эти разногласия.

Как пишет Stratfor, Польша могла бы возглавить противостояние расширению российского влияния. Антироссийскую позицию Варшавы поддерживают как НАТО, так и США, но в последнее время Польша стала более прохладно относиться к идее евроинтеграции. Аналитики считают, что по своему политическому весу Варшава не может сравниться с такими гигантами ЕС, как Париж, Берлин или Рим, которые менее враждебно настроены к Москве. Эксперты уверены, что в следующем году попытки польской стороны противостоять России участятся, однако все они лишь усугубят разногласия внутри Европы, тем самым сыграв на руку Москве.

Напомним, ранее американский портал War on the Rocks сопоставил военные силы России и НАТО в случае конфликта. По словам американских экспертов, превосходство российской стороны очевидно.

Аналитики центра Rand Corporation Дэвид Шлапак и Майкл Джонсон подкрепили свое исследование обширным материалом в области широкомасштабных военных игр и анализа военных столкновений.

Дэвид Шлапак и Майкл Джонсон заявляют, что российские военные превосходят США и их союзников не только в вооружениях, но и в численности. Эксперты ссылаются на недавнее заявление начальника штаба американских Сухопутных войск Марка Милли, который на выступлении перед сенатской комиссией по делам вооруженных сил согласился с тем, что Россия обходит США по дальности стрельбы и арсеналу оружия. "Точны ли эти данные? К сожалению, да", — приводит слова американских экспертов РИА Новости.

Чтобы их слова не оставались пустыми, исследователи смоделировали конфликт между Россией и Балтией. Согласно их наблюдениям, Россия могла бы разбить силы НАТО в Прибалтике за три дня.

"Российские вооруженные силы способны за 10 дней или около того развернуть 27 батальонов в полной боеготовности, это 30-50 тысяч солдат. При этом все российские войска будут оснащены бронетехникой — танками, БМП и так далее. НАТО сможет противопоставить им только слабозащищенные силы", — передает выводы экспертов РИА Новости.

Кроме того, на стороне России будет перевес по численности танков (7 к 1), БМП (5 к 1), ударных вертолетов (5 к 1), ствольной артиллерии (4 к 1), дальнобойной реактивной артиллерии (16 к 1), систем ПВО ближнего действия (24 к 1) и по числу систем ПВО дальнего действия в соотношении 17 к 1.

Исследователи пишут о том, что российские пушки стреляют на большее расстояние, чем американские орудия.

Американская ствольная артиллерия бьет по целям, удаленным на расстояние от 14 до 24 километров, тогда как самая простая российская самоходная гаубица обладает дальностью стрельбы почти в 30 километров.

Вместе с этим, в Европе сейчас нет американских реактивных систем залпового огня (РСЗО), но если бы они и стояли в Старом свете, то все-таки их дальность не превосходит 40-70 километров, тогда как российские артиллерийские системы имеют дальность стрельбы до 90 километров.

Дэвид Шлапак и Майкл Джонсон отмечают, что у современных российских танков и БМП более совершенная броня, оружие и датчики, а в системах защиты от управляемых ракет Россия стоит на голову выше западных военных.

Эксперты делают вывод, что Россия сможет с успехом противостоять НАТО в гипотетическом конфликте.

Аналитики поясняют, что развернуть бригады недостаточно: "Без какого-либо плана, без адекватной логистики, без мощного командования и контроля НАТО будет проигрывать более грамотному противнику".

Немалую слабость США эксперты видят и в авиации, которая считается основным козырем Штатов. Россия обладает колоссальным арсеналом ракет класса "земля-воздух", что сделает американские самолеты легкой мишенью.

"НАТО в его нынешнем состоянии проигрывает России по численности войск, по дальности и мощности вооружений и страдает от ряда комплексных проблем, которые делают ситуацию хуже", — заключают эксперты.

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