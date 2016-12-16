Европа продлила санкции — Москве не страшно

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС заявила, что Европейский союз продлит санкции в отношении России из-за ситуации на Украине еще на полгода.

"Мы приняли политическое решение о продлении санкций на полгода", — сказала политик.

Глава немецкого правительства отметила, что это будет "осуществлено в ходе соответствующего технического процесса".

Причина — недостаточный прогресс в урегулировании ситуации на востоке Украины. По словам Меркель, она и президент Франции Франсуа Олланд "доложили о выполнении минских договоренностей". Она добавил, что оно идет медленно.

Меркель добавила, что в Евросоюзе, обсуждая продление санкций против России, исходили из существующей ситуации, но говорили и о возможном изменении позиции США.

В свою очередь, глава Евросовета Дональд Туск подтвердил, что некоторые страны ЕС хотели бы продлить санкции против России на год, но приемлемым вариантом оказалось продление на шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза могут оформить решение о продлении санкций против России сразу после саммита в Брюсселе, который пройдет 15 декабря.

В докладе Европарламента по вопросам общей европейской внешней политики и политики в области безопасности отмечается, что санкции ЕС против РФ являются "эффективным средством сдерживания дальнейшей агрессии России в Украине" и прекращение их действия обусловлено полным выполнением РФ минских договоренностей.

При этом в России санкций не испугались. Более того: сенатор Алексей Пушков отметил, что ограничительным мерам, скорее всего, придет конец уже следующим летом.

"Лидеры ЕС на полгода продлили санкции против России. Скорее всего, продлили в последний раз, к лету наступит перелом и санкции уйдут в прошлое", — заявил он.

Как ранее сообщала Правда.Ру, приближенные к избранному президенту США люди уже открыто заявляют о том, что санкции в отношении России могут быть сняты. Такое предположение выдвинул один из ведущих советников Дональда Трампа во время избирательной кампании в США, бывший конгрессмен от штата Джорджия Джек Кингстон. Он на этой неделе провел закрытую встречу с представителями американской бизнес-элиты в Москве.

"Трамп может изучить ситуацию с санкциями. Они длились достаточно долго. Достигнут ли был желаемый результат? Трамп не желает оставаться верным принципам внешней политики Барака Обамы", — цитирует Кингстона РБК.

По словам Кингстона, вновь избранному президенту не обязательно следовать курсом своего предшественника, а можно всё начать сначала.

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