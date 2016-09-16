Меркель признала критичность положения Евросоюза

Канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на неформальный саммит ЕС в Братиславе заявила, что Евросоюз находится в критическом положении и должен на практике показать свою способность меняться.

Ангела Меркель. Фото: АР

"Мы в критической ситуации. Нужно действиями показать, что мы можем стать лучше в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, сотрудничества в сфере обороны, экономического роста и рынка труда",- цитирует канцлера ТАСС.

По мнению Меркель, от саммита в Братиславе не стоит ожидать решения проблемных вопросов. "Мы сегодня будем обсуждать декларацию Братиславы и, надеюсь, сможем ее согласовать. Но речь не о том, чтобы найти решения всех проблем в ходе одной встречи",- сказала Ангела Меркель.

Канцлер также добавила, что главы стран ЕС сегодня обсудят вопросы борьбы с причинами миграционного кризиса. "Все это будет прорабатываться до конца года и до 60-летия Римского договора в марте 2017 года, мы хотим добиться конкретного прогресса",- заявила она.

Ранее Правда. Ру писала, что второй человек в Европейской комиссии Франс Тиммерманс в своей книге "Братство" написал о том, что Европейский Союз столкнулся с таким множеством кризисов, что может от них не оправиться.

А Энрико Летта, бывший итальянский премьер, а ныне сотрудник Парижского института политических исследований и президент Института Жака Делора считает, что Европа под большой угрозой. "Причем все может быть еще хуже… Экономический кризис, миграционный кризис, терроризм, Брексит — все это подрывает саму идею европейского проекта. Ситуация беспрецедентная… в конечном итоге мы потеряем Европу", — рассказал Летта СМИ.

Как сообщало ИноСМИ, неформальный саммит глав государств в Братиславе, который пройдет 16 сентября, сможет починить заклинивший механизм и подтолкнуть европейцев к большей солидарности для решения проблем безопасности, миграции, безработицы и популизма.

Как полагает Энрико Летта, в Братиславе будут избегать потенциально спорных вопросов, чтобы тем самым прийти к консенсусу, хотя сейчас уже пришло время пойти на риск и напрямую обратиться к гражданам. По мнению бывшего лидера итальянской Демократической партии, людям нужны конкретные свершения: "Проект Erasmus Pro для миллиона европейских студентов, европейские пограничники, настоящее сотрудничество в борьбе с терроризмом, четкая позиция по Брекситу с вето по всем моментам, которые могут угрожать нашим интересам. Хватит говорить, пора делать!"

Как бы то ни было, Европа должна ставить перед собой стратегические цели, полагает Энрико Летта. На фоне миграционного кризиса, терроризма и дестабилизации соседних стран она не может ограничиваться одними осуждениями и ограничением ущерба. "Великобритания вышла из союза, потому что ЕС не захотел решать сирийский вопрос, — говорит он. — На мнение избирателей повлияла не иммиграция из Восточной Европы, а каждодневные кадры хаоса в Греции, на Лампедузе и в Кале".

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