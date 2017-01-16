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Источник Правда.Ру

Турецкий парламент объявляет Эрдогана "великим султаном"

Мир » Европа

Турецкий парламент принял в первом чтении законопроект о конституционной реформе, который предусматривает резкое усиление полномочий президента.

Турецкий парламент объявляет Эрдогана великим султаном
Фото: АР

Как сообщает агентство Anadolu, обсуждение 18 статей законопроекта длилось с 9 января и вызвало споры среди депутатов, порой доходящие до потасовок и драк.

Поправки предполагают расширение полномочий президента. В частности, глава государства сможет сам возглавить кабинет министров либо единолично назначать главу правительства, получит право издавать указы и выносить на референдум вопрос о конституционных изменениях. При этом президент может не прекращать членство в партии.

В случае принятия документа в прямое подчинение главы государства перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы. Сейчас их деятельность регулируется Верховным военным советом.

Еще одним важным новшеством может стать возвращение смертной казни. Также, согласно проекту Конституции, нижний возрастной порог для выдвижения в депутаты будет снижен с 25 до 18 лет, количество депутатов парламента увеличится с 550 до 600, а лица, имеющие отношение к военной службе, будут лишены пассивного избирательного права.

После окончательного принятия поправок турецкий парламент вынесет их на референдум, если более 330 депутатов за это проголосуют. Опрос по проекту нового основного закона может пройти летом 2017 года.

Отметим, неудавшийся переворот в Турции, который произошел летом 2016 года, возымел большие последствия, чем ожидалось. В стране идет массовые чистки, наверняка будет введена смертная казнь и изменена конституция. Каковы настроения в турецком обществе после попытки государственного переворота?

"Часть людей, безусловно, восприняли переворот как недопустимую форму решения политических проблем. Но многие не одобряют политику правящей партии и президента. Поэтому сейчас идет уже вторая фаза этих событий, можно сказать, второй переворот, который как и связан с чистками. Конечно же, напряжение в обществе чувствуется, поскольку, идут достаточно масштабные репрессии.

Поддерживающие Эрдогана ездили и ездят сейчас по улицам, размахивают флагами. Они правильно считают, что недопустима сама идея военного переворота в современном демократическом обществе. Их оппоненты говорят, что не стоит перегибать палку. Ведь массово арестовывают учителей и журналистов, а это уже совсем не ликвидация переворота, о котором говорят власти.

Общество здесь очень разнородное, есть разные слои населения, разные группы, разные предпочтения. Есть сторонники светского пути развития, но есть исламисты, националисты", — рассказал ранее Pravda.Ru руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев.

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