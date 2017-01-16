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Источник Правда.Ру

Елизавета II решилась доказать, что она жива

Мир » Европа

Елизавета II приняла участие в поминальной церковной службе по бывшему мужу ее покойной сестры Маргарет лорду Сноудону, которая состоялась в церкви Святой Марии Магдалины неподалеку от монаршей резиденции Сэндрингем.

Елизавета II решилась доказать, что она жива
Фото: АР

Несмотря на промозглую погоду, королева специально пришла почтить память своего зятя, который скончался два дня назад в возрасте 86-лет. Ее Величество сопровождал ее 95-летний супруг Герцог Эдинбургский принц Филип и сын лорда Сноудона Дэвид Армстронг-Джонс.

Перед публикой Елизавета предстала в сиреневом пальто и такого же цвета шляпке. Она хорошо выглядела и уверенно держала зонт в руках. Как сообщает ТАСС, это было второе появление королевы на публике после тяжелой простуды.

Напомним, на прошлой неделе на официальном сайте королевской семьи Великобритании объявили о смерти Елизаветы II. Вскоре после публикации сообщение было удалено.

"Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце", — гласит текст сообщения. Удаленный материал подробно описывал смерть королевы, что указывает на то, что текст был подготовлен по фактам, и не имеет ничего общего с универсальной заготовленной статьей, которую опубликовали случайно.

Тогда близкие королевы никак не прореагировали на слухи о ее кончине. Руководство сайта также не прокомментировало удаленную запись. Нельзя исключать, что сайт был просто взломан.

Слухи об ухудшении ее здоровья ходили все новогодние каникулы. Елизавета II пропустила рождественское богослужение 25 декабря. Букингемский дворец сообщил о том, что королева и ее супруг из-за болезни не смогли принять участия в праздничной рождественской службе в церкви.

После простуды королева не появлялась на публике в течение трех недель, что неизбежно вызвало у общественности обеспокоенность в отношении состояния здоровья главы венценосной семьи Виндзоров. Однако 8 января затянувшаяся пауза была прервана — в этот день Елизавета II приняла участие в церковной службе в этом же храме.

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Темы Великобритания королева Елизавета II
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