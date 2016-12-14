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Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму

Мир » Европа

В Польше рассматриваются поправки в законодательство, приравнивающие украинский национализм к фашизму. Как отмечается в приложении к законопроекту, "тоталитарным строем считается, в частности, фашизм, немецкий нацизм, украинский и литовский национализм, прусский, российский и германский милитаризм".

Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к ф
Фото: АР

Как сообщает "Укринформ", сейм рассмотрит изменения в закон "О запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях улиц, домов и объектов общественного пользования", который уже вызвал протесты украинцев.

"Лица, организации или события, которые символизируют коммунизм или иное тоталитарной устройство, не могут почитаться или пропагандироваться памятниками", — отмечается в документе. Он также предусматривает предписание местным органам власти демонтировать такого рода монументы.

Изменения в закон могут быть приняты в польском парламенте 15 декабря. "Это абсолютно деструктивный проект, последствия которого даже страшно предположить. Речь идет о разжигании эмоций и психоза", — заявил председатель объединения украинцев в Польше Петр Тима.

Напомним, ранее третий комитет Генассамблеи ООН большинством голосов принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Проект резолюции был предложен Россией ещё в прошлом году. Тогда против проголосовало четыре государства: Канада, Палау, США и Украина. В этот раз, против оказались те же страны, кроме Канады.

Почему именно эти государства? Что же касается США, то в этом государстве история взаимоотношений с нацизмом и фашизмом очень давняя и плотная. Так в тридцатые годы Америка и Германия активно сотрудничали по линии расовой сегрегации и евгеники, выбраковке "недолюдей". Более того, некоторые организации, которые появились на ниве того сотрудничества существуют и активно развиваются до сих пор.

Ну, на Украине, видимо, настолько "нет фашизма", что и бороться с ним категорически не нужно. И министр культуры Украины Евгений Нищук ранее не заявлял о "генетической неполноценности" жителей Запорожья и Донбасса. В эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV он сказал, что "генетическая полноценность жителей южных регионов и востока Украины поставлена под сомнение". По его словам, именно поэтому население не может воспринимать украинскую культуру.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин в Верховной Раде заявил, что среди бойцов Организации украинских националистов было множество убийц евреев. Украинских депутатов эти слова возмутили, они назвали это "советским мифом".

"Бабий Яр — это начало катастрофы восточно-европейского и украинского еврейства. Заслуги украинских националистов в уничтожении евреев в Киеве и во Львове общеизвестны, тут не о чем говорить, — рассказал Pravda. Ru специалист по истории России начала XX века, доцент МГУ Олег Айрапетов. — Во время германской оккупации они активно сотрудничали с нацистскими властями. Это колоссальное преступление, и украинский национализм здесь сыграл огромную роль. Естественно, нынешней украинской власти вспоминать об этом не хочется, но из песни слово не выкинешь".

Упомянув преступления нацизма и национализма в Бабьем Яру, Реувен Ривлин также отметил, что сейчас отношения между Украиной и Израилем нацелены в будущее. Ранее Польша также закрыла глаза на Волынскую резню, во время которой украинские националисты убили тысячи мирных поляков. Является ли такое "историческое беспамятство" продуктивным подходом в политике?

"Политика Польши в восточной Европе двусмысленна. Сейчас она закрыла глаза на Волынскую резню, завтра она их откроет. Все делается по политическим расчетам. Удивительно, что президент Израиля сказал об этом, они долгое время не обращали внимание на героизацию нацистов на Украине", — считает Айрапетов.

Израиль только сейчас вспомнил про Бабий Яр, а до этого, пока националисты на Украине шли к власти, старательно не замечал свастики и вольфсангели на флагах добровольческих формирований. "Современное еврейство, которое стоит у политических верхов не только в Израиле, но и на Украине, забывает это прошлое. Это осознанный выбор части нынешнего политического истеблишмента Украины. Чем это закончится, не знаю", — поделился эксперт.

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