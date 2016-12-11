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Источник Правда.Ру

Минобороны Британии не может вести диалог с РФ "из-за стратегической конкуренции"

Мир » Европа

Великобритания не может вести диалог с Россией на равных, поскольку она является стратегическим конкурентом Запада. Такое мнение выразил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон в интервью британской телерадиовещательной корпорации "Би-би-си".

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Фото: AP

Фэллон добавил, что готов работать с новым министром обороны (США) Джеймсом Мэттисом, "чье назначение широко приветствовали Вооруженные силы США, все наши союзники по НАТО, чтобы действовать решительно против российской агрессии по отношению к НАТО, чтобы уменьшить накал напряжения в отношениях с Москвой".

Однако сотрудничество с РФ нужно продолжать, уверен Фэллон. В частности, по ситуации в Сирии.

Как ранее сообщала Правда.Ру, британскую армию учат воевать против российских танков. По долине Солсбери военные имитировали вторжение Путина в Прибалтику. И картина у них получилась более чем реалистичная: на боле "боя", где солдаты НАТО должны будут противостоять "войскам Путина, вторгающимся в Эстонию", гремят гусеничными траками самые настоящие российские танки — Т-72 и Т-55. Как считает армейское начальство, солдаты должны "прочувствовать момент вторжения Путина".

Экс-заместитель главнокомандующего сил НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф, написавший книгу "Война с Россией", отметил в комментарии изданию: "Да, это именно то, что я ожиданию. Это не просто игра, это вполне реальная и ужасная угроза".Глядя на фотографии с учений, которые опубликовала газета, так и хочется спросить: что же вы себя сами так ужасно пугаете? Неужели не надоело?

Об угрозе со стороны России говорят и на Украине. Не так давно Надежда Савченко заявила, что "Россия собирается "дойти до Британии". Депутат Верховной рады сказала, что с Москвой дружить нельзя, а "амбиции" российского президента Владимира Путина не ограничатся восточной Украиной. Об этом бывшая летчица заявила в эфире канадского телеканала CBC. По утверждению депутата, если Запад не остановит Путина, произойдет "полномасштабное вторжение России", а Москва "дойдет до Великобритании".

На борьбу с "российской агрессией" в Европе и США готовы тратить миллиарды долларов. К примеру, Пентагон попросил больше трех миллиардов долларов на "сдерживание РФ". Доклад по оборонной политике Соединённых Штатов, представленный министром обороны Эштоном Картером, гласит о том, что "из-за возрождения России и её агрессивной политики" им придётся бросить силы на сдерживания роста влияния Кремля. Причем США считает Россию одним из ключевых противников, обходя стороной даже ИГИЛ (запрещенную в нашей стране организацию).

Примечательно, что указанная сумма в разы превосходит траты этого года: на "сдерживание агрессии России" на 2017 год Министерство обороны запросило $3,4 млрд, что почти в 4 раза больше, чем в 2016, когда сумма составила 789 млн $.

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