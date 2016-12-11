Экс-министр образования Британии устроила скандал Терезе Мэй из-за ее слишком дорогих кожаных брюк

В британской прессе разгорелся скандал из-за брюк премьер-министра Терезы Мэй. Начала его бывший министр образования Великобритании Ники Морган, отправленная в отставку премьер-министром. Она задалась вопросом, не отрывается ли глава правительства от простого народа, когда надевает брюки за тысячу фунтов? Это стало главной темой для обсуждения в СМИ страны.

Все началось с того, что газета The Sunday Times в ноябре опубликовала фотографии премьер-министра Терезы Мей в интерьерах ее нового дома на Даунинг стрит 10, Тереза Мэй сидит на красном диване в неофициальной обстановке, позируя фотографу. Одежда — собственность модели, черные кроссовки Burberry за 295 фунтов, кожаные широкие коричневые брюки за 995 фунтов, широкий кашемировый свитер. Премьер-министр улыбается в предвкушении рождественских каникул.

Ники Морган рассказала журналистам, что обсуждать наряд Мэй начали еще в кулуарах консервативной партии. "Не думаю, что у меня когда-либо в жизни будут такие дорогие кожаные штаны" — продолжила отставленный министр Морган.

Как ранее сообщала Правда.Ру, осенью этого года Тереза Мэй заявила, что Британия надеется играть ключевую роль на мировой арене. "Моя цель в том, чтобы страна стала глобальным лидером в области мировой торговли", — добавила Мэй.

Британские СМИ напоминают, что главным обещанием премьера на посту было сделать страну "работающей на граждан", устранив неравенство в доходах. Сама Мэй ранее заявляла, что "встречает людей в разных обстоятельствах и не отрывается от народа".

К слову, за премьера заступили однопартийцы, сославшись на то, что костюмы мужчин в парламенте зачастую стоят в несколько раз дороже, чем брюки Мэй, но их никто не критикует.

Кстати, в расточительстве и излишней экстравагантности Мэй обвиняли и ранее. Например, на съезде партии в 2013 году Тереза Мэй выступала с докладом в костюме Vivienne Westwood в классическую синюю шотландку стоимостью чуть больше £1 тыс. Не менее ярким, хотя и несуразным, было ее появление на публике в резиновых сапогах — в таком виде Тереза Мэй появилась на конференции Консервативной партии Великобритании в 2007 году в Блэкпуле.

Напомним, не так давно в СМИ разгорелся еще один скандал, связанные с британским премьером. Правда.Ру сообщала об этом. Таблоиды написали, что Тереза Мэй не пойдёт на ужин, который состоится в конце саммита Евросоюза 16 декабря. Мэй не была приглашена на ужин, который состоится в рамках неформальной встречи. Отмечается, что гости встречи обсудят план действий в связи с Брекситом.

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