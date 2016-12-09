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Источник Правда.Ру

Любимой книгой европейских школьников оказался "Майн Кампф"

Мир » Европа

 

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источник Pravda.Ru

Министерство образования Италии решило выявить любимые произведения у подрастающего поколения. Итоги исследования оказались неоднозначными. По результатам исследования оказалось, что ученики десяти школ включили книгу Адольфа Гитлера в топ-10 своих любимых. Министр образования страны заявил, что это очень неприятный случай, пишет Life.ru.

В опросе приняли участие 3,5 миллиона учеников из 138 тысяч школ. В ходе исследования дети назвали около 100 тысяч книг своими любимыми. Но "Майн Кампф" нередко оказывалась в их числе.

А в начале этого года стало известно, что "Майн Кампф" стала бестселлером в Германии, побив все рекорды продаж. Критики утверждали, что запрет на книгу в итоге принес больше вреда, чем пользы. Сроки авторских прав на издание истек в декабре и книга поступила в продажу.

Однако она сильно отличается от оригинальной версии Гитлера. Новый 2000-страничный выпуск разбавлен замечаниями экспертов, призванных помочь воспринимать комментарии Гитлера в контексте политической ситуации. Напомним, что в Германии публикация и распространение "Моей борьбы" строго запрещена — если в книге не будет комментариев к труду Гитлера.

Но даже с комментариями книга может быть опасна. Власти обеспокоены тем, что автобиография Гитлера может быть использована для пропаганды правых идей. "Эта книга является слишком опасной для широкой публики", пояснил историк Флориан Зепп.

В то время как запрещенные много лет книги возвращаются на прилавки, любимую всеми классику понемногу запрещают. Как ранее писала Правда.Ру, в американском округе Аккомак, штат Вирджиния, временно запретили книги "Убить пересмешника" Харпер Ли и "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена. Как сообщает RT со ссылкой на CBS 6, решение было принято в связи с жалобами родителей на расистские высказывания в произведениях мировой классики. Отмечается, что в двух произведениях расистские оскорбления встречаются 250 раз.

Этот запрет вызвал много гневных комментариев. "Ага, вновь начали запрещать книги - 50-е возвращаются! Что дальше — начнем их сжигать? И как все это вернет Америке былое величие?", "В нашем недалеком прошлом уже был период, когда группа людей вначале запрещала книги, а потом уничтожила 6 миллионов евреев. Мы медленно скатываемся вниз по крутому склону. Давайте избежим повторения истории", — пишут пользователи в соцсетях.

 

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