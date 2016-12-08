ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?

Члены Евросоюза и Европарламент подписали соглашение по плану предоставления безвизового режима гражданам Украины и Грузии.

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Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники, соглашение по условиям механизма, который может приостановить безвизовый режим в экстренных случаях, было достигнуто 7 декабря поздно вечером.

Ранее Совет ЕС настаивал на том, чтобы безвизовый режим вступил в силу одновременно с новым механизмом приостановки его действия, который Еврокомиссия сможет задействовать по собственной инициативе или по требованию одного из членов Евросоюза.

В декабре 2015 года Еврокомиссия сообщила, что Украина и Грузия выполнили все условия для либерализации визового режима с ЕС, однако Брюссель пока не принял соответствующее решение.

Ранее Петр Порошенко выражал надежду, что это случится уже в ноябре. А заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время встречи с главой представительства Евросоюза в стране Хюго Мингарелли заявила, что откладывание введение безвизового режима Евросоюзом больше недопустимо.

Безвизовый режим с Европой был, чуть ли не главным предвыборным обещанием Порошенко. Он также предрекал скорейшее членство Украины в НАТО и Евросоюзе. И поэтому от саммита к саммиту, от переговоров к переговорам Порошенко носится с главной просьбой — дайте нам въехать в ЕС без виз. При этом украинский президент не забывает и вторую свою просьбу — не снимать санкций с России, и это решение для Порошенко также "чрезвычайно важно", поэтому "ни в коем случае нельзя говорить о том, что все уже решено, — борьба должна вестись до последней минуты", — считает он.

Между тем введение безвизового режима может обернуться для страны катастрофой. Ее и сейчас массово покидают люди. Польша фактически на корню скупает и переманивает себе не просто студентов, а выпускников школ. Скорее всего, в случае открытого безвизового режима Украину может оставить от 15 до 50 процентов трудоспособного населения на протяжении 5 лет. Главные причины этому — низкий доход, разрушенная социальная инфраструктура, образование и медицина.

Отметим, около 51% граждан Украины хотят вступления страны в ЕС, тогда как 19% опрошенных выступают за Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.

Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", на западе страны 79% опрошенных ответили, что хотят, чтобы Украина стала членом ЕС, а на востоке — 40% опрошенных за Таможенный союз. 43% украинцев выступают за вступление в НАТО, в июне 2016 года таких было 39%. Больше всего сторонников вступления Украины в НАТО на западе (68%) и в центре (47%) страны. Между тем, 29% украинцев выступают против вступления в НАТО.

Ранее премьер председательствующих в ЕС Нидерландов Марк Рютте заявил, что Гаага не намерена ратифицировать Соглашение об ассоциации с Украиной, если не найдет легального решения по референдуму, который прошел в Нидерландах 6 апреля.

Согласно официальным результатам, явка составила 32,28%, то есть превысила 30% (что необходимо, чтобы референдум был признан состоявшимся). Против ратификации проголосовали 2,5 млн человек или 61% избирателей, за — 1,6 млн человек или 38,21% избирателей.

При этом не хотят видеть украинцев своими европейскими "собратьями" сами жители стран ЕС. Антиукраинские настроения всё чаще проявляются в обществе. Самым ярким примером станет, конечно, референдум в Нидерландах, где при явке 32% более 60% высказались против соглашения с Украиной.

Не лишним будет вспомнить, что в начале апреля один из высокопоставленных членов Евросоюза комментируя возможное решение по безвизовым отношениям с Украиной, отмечал, что "это может выглядеть, как игнорирование мнения граждан Нидерландов, но мы обязаны выполнять данное Киеву обещание".

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