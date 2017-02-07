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Источник Правда.Ру

Европейские спецслужбы не нашли подтверждений информдиверсий России

Мир » Европа

 

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Немецкие спецслужбы были вынуждены признать после года проверок, что у них нет доказательств участия России в кампаниях дезинформации в отношении правительства ФРГ, узнала газета Süddeutsche Zeitung.

"Мы не обнаружили явных доказательств", — сообщили газете в источники в правительственных кругах Германии, говоря о расследовании по подозрению о вмешательстве России в политический процесс в Германии.

Собеседник издания отметил, что публикация 50-страничного документа с итогами расследования нецелесообразна, поскольку доказательств в нем нет, а его появление в прессе только осложнило бы и так напряженные отношения с Россией.​

Несмотря на это в канцелярии правительства отметили, что изучение фактов, связанных с российским влиянием продолжится, передает РБК.

Напомним, перед президентскими выборами в США в компьютерную сеть национального комитета Демократической партии проникли хакеры. Конечно, призванная на помощь после взлома фирма CrowdStrike с порога авторитетно заявила: проникновение совершено профессиональными хакерами из ФСБ и ГРУ, причем, независимо друг от друга. Тогда факт хакерского взлома комитета по выборам в конгресс Демократической партии подтвердил и предвыборный штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, там предположили, что подобными действиями Россия может попытаться повлиять на исход выборов.

Демократы также заявили, что российские хакеры якобы пытались помочь кандидату-республиканцу Дональду Трампу. Сам Трамп это опроверг и заявил, что России стоило бы помочь добыть 30 тысяч электронных писем, которые Хиллари Клинтон удалила со своего личного сервера, где хранила секретную служебную переписку в бытность госсекретарем.

NBC News, ссылаясь на высокопоставленные источники в разведке, заявил, что президент России лично принимал участие в попытках подорвать американские выборы. Руководили Путиным якобы такие мотивы, как желание отомстить Хиллари Клинтон, разобщить союзников США и симпатия к Дональду Трампу.

В штабе избранного президента США Дональда Трампа с иронией отреагировали на это заявление. "Это те же люди, которые говорили, что (бывший президент Ирака) Саддам Хусейн обладал оружием массового уничтожения. Выборы закончились давным-давно одной из самых больших побед среди выборщиков в истории США. Настало время двигаться дальше и "снова сделать Америку великой", — приводит сообщение штаба избранного президента РИА Новости.

"Утечки" про Трампа эксперты назвали идиотскими.

— Если почитать все эти идиотские утечки про Трампа, что написано в этом секретном якобы докладе, чуть ли не пять лет мы этого Трампа выращивали, поддерживали, давали ему миллиарды… Это — полная чушь. Трамп-то сам принял решение баллотироваться только в прошлом году, а до последнего момента было непонятно вообще, будет ли. Все считали его клоуном, никто даже не воспринимал всерьез. Что он выиграл праймериз, был большой сюрприз. Какие пять лет вообще?! — рассказала Правде. Ру секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии России Дарья Митина.

Также был опубликован секретный доклад ЦРУ, АНБ и ФБР. Россию в очередной раз обвинили во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. Проще говоря, доказательств не предъявили.

При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях.

В конце января полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии обвинила Россию в привлечении спецслужб для вмешательства в работу Нобелевского комитета. В частности, в Норвегии считают, что Россия пыталась воспрепятствовать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году. В ноябре 2016 года глава Федеральной службы защиты Конституции Ханс-Георг ​Маасе заявил, что в 2017 году Россия может попытаться манипулировать немецким общественным мнением для того, чтобы повлиять на парламентские выборы.

Также о попытках влияния России на общественное мнение регулярно докладывали спецслужбы Чехии и Польши. Москва постоянно отвергала обвинение во вмешательстве в политические процессы в странах Европы и в США. К слову, отвергать было особо и ничего, ведь никаких доказательств мифической вины России никто так и не привел.

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