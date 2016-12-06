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Источник Правда.Ру

Спикер ОБСЕ "боится, но хочет" приехать в российский Крым

Мир » Европа

Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристин Муттонен заявила, что допускает возможность своей поездки в Крым для ознакомления с ситуацией на полуострове, но лишь после консультаций с Москвой и Киевом. При этом в настоящее время политик видит серьезные сложности для осуществления такого визита.

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Фото: Fotodom.ru/DP

Так Муттонен ответила на вопрос журналистов ТАСС о том, готова ли она возглавить делегацию ПА ОБСЕ, чтобы лично ознакомиться с положением дел на полуострове, пообщаться с местными властями и жителями. "В данный момент есть ощущение, что этот визит будет очень сложно осуществить. Но, конечно, мы думаем об этом и проведем консультации", — подтвердила она

Как писала Правда.Ру, в Крыму среди прочих уже побывали французские депутаты. Именно они своими посещением полуострова в прошлом году, можно сказать, открыли сезон европейских визитов. Отметим, что политики охотно посещают Крым — он уже принял две делегации депутатов и сенаторов из Франции.

Кстати, первым из западных политиков, еще в 2014 году, Крым посетил председатель партии Италии "Лига Севера" Маттео Сальвини — второй по популярности человек в стране.

"Читая итальянскую прессу, я думал, что увижу в Крыму гражданскую войну — танки, военных на улицах. Но я открыл для себя другой Крым — полный студентов, которые учатся в университете. Я почувствовал, какой рывок делает там экономика, я узнал, как настойчиво Крым пытается наладить коммерческие связи с Италией. Я побывал на земле, где люди всю жизнь считали себя русскими. На земле, которая решила снова стать русской, выбрав для этого демократическую процедуру. Я всегда был сторонником самоопределения народов — любых народов. От Шотландии, Каталонии до Венето люди имеют право решать, как им жить. Получилось, что я на собственном опыте убедился, насколько искажается информация в Европе", — говорил Маттео Сальвини в марте в интервью телеканалу "Россия 1".

В Крым также приезжали глава комитета по образованию, культуре и спорту израильского кнессета Яаков Марги и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которого на полуострове встретил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, в Крыму были парламентарии из Италии. А в этом году на Дни немецкой культуры в Республике Крым приехали 20 гостей из Германии и Норвегии.

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