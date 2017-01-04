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Источник Правда.Ру

"У Путина все больше друзей": Европу пугают сближением с Россией

Мир » Европа

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, возглавив ОБСЕ в 2017 году, планирует усилить диалог с Москвой и постепенно добиться политической разрядки между Западом и Россией. По его мнению, мира можно достичь "только с Москвой, а не против Москвы".

Запад боится сближения России и Австрии

Австрия традиционно играет роль посредника между Востоком и Западом. Габсбургская монархия прочно связана с Балканами и Восточной Европой, а после Второй мировой войны советские войска находились в Австрии до 1955 года. Сейчас и правительство, и "правопопулистская оппозиция" выступают за хорошие отношения с Россией. Свободная партия Австрии заключила соглашение с "Единой Россией", а официальная Вена заигрывает с вступлением Австрии в Вышеградскую группу.

Политические настроения в остальной Европе также меняются, у Владимира Путина становится всё больше друзей. Себастьян Курц считает, что необходимо преодолеть "блоковое мышление" и постепенно снимать санкции против Москвы.

Однако, по мнению журналиста Süddeutsche Zeitung Катрина Кальвайта, столь "оптимистичный пророссийский курс" опасен тем, что не учитывает "бесцеремонность Владимира Путина" и не берёт в расчёт страхи восточных европейцев, которые считают себя "жертвами Кремля".

Как пишет автора материала, Украинцы воспримут сближение Австрии с Кремлём как "успех за их счет". Также пророссийский курс ставит под сомнение "принципы ОБСЕ". "57 членов организации — и крупные, и маленькие государства — имеют равные права, а Владимир Путин бесцеремонно относится ко всем своим партнерам", — заключает Кальвайт.

Напомним, ранее эксперты американского частного разведывательно-аналитического центра Stratfor сообщали, что в 2017 году у России есть шанс изменить баланс сил в Евразии в свою пользу. Улучшение международного положения России они связывают как с вероятными изменениями в политике США и ЕС, так и с переоценкой связей с некоторыми странами СНГ.

Как пишут авторы статьи, за последний год в едином фронте стран Запада против России "наметились трещины". Июньский референдум в Великобритании стал проявлением глубоких внутренних противоречий внутри Евросоюза, а избрание Дональда Трампа президентом США знаменует перелом в отношениях Москвы и Вашингтона.

Аналитики уверены, ЕС угрожает еще более серьезный раскол, если на выборах во Франции, Германии, Нидерландах и Италии победят силы, оппозиционные нынешнему руководству. Как пишут эксперты, все это предоставляет России серьезный шанс добиться своих целей, в том числе, и снятие экономических санкций.

По мнению Financial Times, в 1990-е годы Россия практически скатилась в глазах Запада до уровня регионального государства. Но после сирийской операции США и Европе придется пересмотреть свои взгляды, так как Россия продемонстрировала огромный военный потенциал страны и готовность его использовать.

Эксперты отмечают, что Путин "не пересек красные линии НАТО". У страны есть внутренние экономические проблемы страны и наложенные на нее санкции, однако вряд ли они изменят позицию России, отмечает издание. Воспринимать ее занимающейся исключительно поддержанием стабильности в стране в корне неверно.

Россия сегодня действительно опять является сильным и влиятельным государством. Что характерно, Россия продвигает себя там, где за Москвой оставалось последнее слово еще в советские времена, то есть, прежде всего, на Ближнем Востоке, хотя современное влияние не сравнить с тем, которое было у СССР 50 лет назад.

Тем не менее российское правительство достигло этой позиции при намного меньших расходах, применив блестящую дипломатию в сочетании с готовностью использовать оружие, считают западные эксперты.

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