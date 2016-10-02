Французский храм, в котором исламисты убили священника, вновь открылся для прихожан

На воскресную мессу в церковь города Сент-Этьен-де-Рувре, что под Руаном, снова собрались местные католики.

Фото: AP

Более двух месяцев храм, в котором в июле исламисты жестоко убили священника и ранили двух прихожан, был зарыт для верующих. В воскресенье здесь был совершен обряд очищения молельного дома, после этого в церковь снова смогли войти прихожане.

"Символически это очень важное событие для нас, - отметил архиепископ Руана Доминик Лебрен, в ведении которого находится церковь в Сент-Этьен-де-Рувре. - Местная католическая община очень тяжело перенесла произошедшую трагедию".

На мессу пришли и многие мусульмане. Ранее об этом их попросил муфтий мечети, расположенной неподалеку в том же городе.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в пригороде Руана утром 26 июля двое террористов ворвались в церковь и захватили заложников. Священнику перерезали горло, еще три человека получили ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Нападавшие были ликвидированы подоспевшей полицией, а ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Полиция опознала нападавших. это 24-летний алжирец и 19-летний француз алжирского происхождения.

После трагедии Французский совет мусульманского культа - крупнейшая во Франции мусульманская религиозная организация - обратился ко всем единоверцам с призывом выразить солидарность с христианами в связи с убийством католического священника в Сент-Этьен-де-Рувре. Представители мусульманской общины Руана инициировали сбор пожертвований для родственников убитого.

Спустя несколько дней в Бельгии беженец напал с ножом на священника. Неизвестный мужчина позвонил в дом 65-летнего кюре Жо Вандерле и попросил принять душ в его доме после долгого путешествия. Беженец признался, что планирует найти убежище в Нидерландах. Однако когда злоумышленник вышел из ванной комнаты, он начал угрожать служителю церкви и потребовал от него денег. Священник отказал ему в просьбе и через несколько минут получил от незваного гостя несколько ударов ножом. После содеянного мужчина поспешил скрыться с места преступления.

После трагедии в церки Руана, власти Франции объявили террору войну. Это первое нападение на церковь, на символ католической веры. Кроме того, произошло оно на малой родине президента Франсуа Олланда, который заявил, что произошедшее - нож в сердце Республики.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня