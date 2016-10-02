Нормы ЕС перестанут действовать в Великобритании с мая 2018 года﻿

Министр транспорта Великобритании Крис Грейлинг сообщил,что до конца мая 2018 года в Британии будет принято законодательство об отмене действия Закона о Европейских сообществах 1972 года.

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"Закон (Great Repeal Act) будет принят парламентом в период с мая 2017 года по май 2018 года", - сказал министр в интервью телеканалу ITv.

По словам Грейлинга, правительство начало изучать законодательство страны на предмет необходимых изменений и надеется сохранить часть действующих норм.

"Есть некоторые нормы, которые мы хотели бы сохранить: к примеру, в области охраны окружающей среды, в сфере правовой защиты трудящихся. Но есть и другие вещи, от которых мы хотели бы отказаться", - добавил Грейлинг.

Ранее премьер-министр страны Тереза Мэй сообщила, что правительство страны намерено принять закон об отмене действия в Британии Закона о Европейских сообществах 1972 года, согласно которому законодательство Европейского союза стало частью внутреннего британского законодательства. Как ожидается, закон будет представлен в мае 2017 года.

В воскресенье Мэй также заявила, что Великобритания начнет процедуру выхода из ЕС, предусмотренную статьей 50 Лиссабонского договора до конца марта 2017 года.

Однако, как считают западные эксперты, Британия сложно будет справиться с «реальностью бюрократического кошмара» и «безумным актом экономического самоуничтожения», которым, по их словам, является Brexit.

По мнению бывшего председателя Евросоюза Хермана ван Ромпея, выбор переговорщиков со стороны ЕС является «очень, очень жёстким». Он предупредил о сложности переговоров для Великобритании.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, референдум по выходу Великобритании из состава Евросоюза завершился 23 июня 2016 года победой евроскептиков: 51,9% британских граждан проголосовали за выход Британии из состава Евросоюза.

Власти Европы намерены сделать всё, чтобы во время процесса выхода из ЕС Великобритания понесла как можно большие издержки.

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