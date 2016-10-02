Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Британцы требуют остановить антироссийскую пропаганду

Мир » Европа

Во время радиоэфира одной из программ радио LBC одна из слушательниц, дозвонившись до ведущего, попросила перестать заниматься пропагандой против России.

353129.jpeg
Фото: AP

Женщина, представившаяся как Ивонн, заявила, что именно Великобритания ввязывается в войны по всему миру и проводит интервенции. Об этом 1 октября сообщают СМИ Великобритании.

Женщина дозвонилась в эфир, когда шло обсуждение темы крушения в Донецкой области Украины малайзийского «Боинга». Слушательница заявила, что Путин не лучше, но и не хуже правительства Великобритании. «Российский лидер Владимир Путин не лучше и не хуже правительства Соединенного Королевства», - сказала она.

 «Мы растеклись по всему земному шару как масло, мы проводим интервенции по всему миру. Путин этого не делает. Мы как лунатики ввязываемся в войны», - подытожила жительница Великобритании.

Напомним, что по данным доклада, опубликованного комитетом британского парламента в сентябре, вторжение в Ливию было ошибочным. Комитет по иностранным делам палаты общин британского парламента подверг резкой критике вмешательство Франции и Великобритании во внутренний конфликт в Ливии в 2011 году, что привело к свержению президента Муамара Каддафи.

Кроме этого, как сообщала Правда.Ру, в докладе о британском участии в иракской военной кампании 2003-2009 годов, подготовленном  независимой комиссией  во главе с Джоном Чилкотом и опубликованном еще в июле этого года, утверждается: "Решение о вторжении в Ирак было принято на основе недоказанных сведений".

Одной из причин, того, что принятое решение стало ошибкой, называется предположение американской разведки о том, что Саддам Хусейн обладает оружием массового поражения. Позднее это не подтвердилось. Как считают инициаторы расследования, кабинет Блэра фактически втянул Британию в "незаконную войну с ужасными последствиями" и должен за это заплатить.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы Великобритания
Комментарии
Больные конечности: нет профилактики, зато есть ампутация Видео
Здоровье
Больные конечности: нет профилактики, зато есть ампутация Видео
Мокрые игры под присмотром взрослых
здорово
Мокрые игры под присмотром взрослых
Нино Черрути, который победил британцев
Красота
Нино Черрути, который победил британцев
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Сбитый "Боинг": Следствие ведут виновные
Как отдохнуть
На человека влияет даже его номер телефона
Прогнозы и статистика
Зарплаты бюджетникам повышать преждевременно
Читательский топ
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Дипломаты заявили: США упорно идут к третьей мировой
Генштаб России: Гумконвой ООН атаковали боевики сирийской оппозиции
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
Мир
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
США и Канада
Дипломаты заявили: США упорно идут к третьей мировой
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго

Выступая на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.

Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Европа
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Наука и техника
В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Общество
Академики: Школьникам надо изучать Библию вместо "Войны и мира"
США и Канада
Оливер Стоун: Десятки миллионов убитых кричат США "Остановитесь!"

По мнению американского режиссера, Штаты десятками лет выступали как агрессор в странах по всему миру и ни один из этих конфликтов не имеет оправдания.

Оливер Стоун: Десятки миллионов убитых кричат США "Остановитесь!"
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Украина
Родственники погибших в MH-17 начали судить Украину
Европа
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Владимир Губарев Мгновения жизни академика Счастливцева Владимир Губарев Любовь Люлько Зачем России пакистанская грусть? Любовь Люлько Дмитрий Нерсесов JASTA: Америка превыше всего Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Татьяна Бобылева На человека влияет даже его номер телефона
Елена Федюкина Русские в Польше обвиняют польские власти в историческом геноциде
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Британцы требуют остановить антироссийскую пропаганду
Galja Gorcheva Русские в Польше обвиняют польские власти в историческом геноциде
Ашот Айвазян Британцы требуют остановить антироссийскую пропаганду
Елена Федюкина Русские в Польше обвиняют польские власти в историческом геноциде
Чукигек Неболтаев СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
vkontakte_177038495 Американский "Посейдон" проследил за российскими военными кораблями в Средиземном море
Надежда Павлова Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Надежда Павлова Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?