Во время радиоэфира одной из программ радио LBC одна из слушательниц, дозвонившись до ведущего, попросила перестать заниматься пропагандой против России.
Женщина, представившаяся как Ивонн, заявила, что именно Великобритания ввязывается в войны по всему миру и проводит интервенции. Об этом 1 октября сообщают СМИ Великобритании.
Женщина дозвонилась в эфир, когда шло обсуждение темы крушения в Донецкой области Украины малайзийского «Боинга». Слушательница заявила, что Путин не лучше, но и не хуже правительства Великобритании. «Российский лидер Владимир Путин не лучше и не хуже правительства Соединенного Королевства», - сказала она.
«Мы растеклись по всему земному шару как масло, мы проводим интервенции по всему миру. Путин этого не делает. Мы как лунатики ввязываемся в войны», - подытожила жительница Великобритании.
Напомним, что по данным доклада, опубликованного комитетом британского парламента в сентябре, вторжение в Ливию было ошибочным. Комитет по иностранным делам палаты общин британского парламента подверг резкой критике вмешательство Франции и Великобритании во внутренний конфликт в Ливии в 2011 году, что привело к свержению президента Муамара Каддафи.
Кроме этого, как сообщала Правда.Ру, в докладе о британском участии в иракской военной кампании 2003-2009 годов, подготовленном независимой комиссией во главе с Джоном Чилкотом и опубликованном еще в июле этого года, утверждается: "Решение о вторжении в Ирак было принято на основе недоказанных сведений".
Одной из причин, того, что принятое решение стало ошибкой, называется предположение американской разведки о том, что Саддам Хусейн обладает оружием массового поражения. Позднее это не подтвердилось. Как считают инициаторы расследования, кабинет Блэра фактически втянул Британию в "незаконную войну с ужасными последствиями" и должен за это заплатить.
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