Русские в Польше обвиняют польские власти в историческом геноциде

Против развернутой в Польше войны с мемориалами советского периода и попыток исказить историю выступили проживающие в стране российские соотечественники, собравшиеся в Варшаве на Всепольскую конференцию, посвященной сохранению и распространению русского языка и русской культуры в Польше.

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"Считаем, что всем организациям соотечественников совместно с российскими загранучреждениями необходимо прилагать максимальные усилия, направленные на прекращение противоправных действий по отношению к советскому мемориальному наследию, которые, к сожалению, стали уже чем-то постоянным на территории Польши", - отмечается в тексте принятой на конференции резолюции.

"Нужно предотвратить попытки стереть и исказить историю и запятнать подвиги советских солдат", - констатировали участники состоявшейся в субботу в польской столице конференции.

"Мы заявляем, что не согласны с действиями польских властей, с войной с памятниками, - указал в беседе с корр. ТАСС председатель Союза организаций российских соотечественников в Польше Артем Бологов. - Осуществляются действия, направленные против погибших на этой земле 650 тысяч советских солдат, и мы пытаемся дипломатическим способом противодействовать этому".

"Участники конференции призывают к консолидации и диалогу все конструктивные силы. Мы обязаны вместе бороться с существующими угрозами силой нашего единства, общим стремлением к сохранению русского языка и культуры", - гласит текст резолюции.

В конференции в Варшаве приняли участие 14 организаций российских соотечественников, которых насчитывается в Польше около 6 тысяч человек. Главной темой обсуждения было продвижение русского языка и культуры в различных регионах страны. По словам Бологова, "на уровне органов местного самоуправления в регионах эта работа идет без проблем, с доброжелательным отношением со стороны местных властей".

В Польше регулярно доходит до актов вандализма в отношении памятников Благодарности Красной Армии и случаев их несанкционированного сноса.

Напомним, ранее стало известно о том, что польский Институт Национальной Памяти разработал проект сноса памятников советской эпохи. Об этом сообщил Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на СМИ страны. Советские памятники, как отмечает ИНП, символизируют господство коммунистической системы над Польшей и должны быть снесены. Речь идет о более чем 500 памятниках благодарности Советскому Союзу, освободившему Польшу от фашизма.

Отметим, что в стране имеется также ряд памятников, установленных на местах гибели советских солдат в годы второй Мировой войны. Эти памятники не будут уничтожены. Планы ИНП относятся к монументам, установленным в общественных местах.

Как сообщала Pravda.Ru, польские власти подтвердили свои планы демонтировать памятник советскому генералу Черняховскому городе Пененжно и планируют его разобрать. Чиновники в Варшаве считают этот монумент несовместимым с национальными интересами государства, только не уточняют, каким именно и чем памятник может помещать государственной политике.

Разумеется, планы польских властей о сносе монументов не остались без внимания в России. "Мы только что говорили о том, как игиловцы минировали памятники в Пальмире, ведь они это тоже делали по идеологическим соображениям, не город они хотели там построить, не бизнес-центры - они хотели уничтожить памятники Пальмиры по идеологическим соображениям. Именно по идеологическим соображениям в Польше выражают желание снести памятники советским солдатам. А не потому, что они мешают", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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