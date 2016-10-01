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Источник Правда.Ру

Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС

Мир » Европа

Главный раввин Москвы, а также председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт заявил, что прошедший референдум Brexit настолько сильно дестабилизировал обстановку в остальной Европе, что жизнь там станет небезопасной для евреев и само существование еврейских общин будет поставлено под вопрос.

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 Дело в том, что, по мнению раввина, ЕС может пойти по пути радикальной исламизации.

"Один поезд — это радикальный ислам и исламский терроризм. Другой поезд — это антисемитизм Старой Европы, крайне правые настроения. Обе эти угрозы ставят под сомнение существование евреев в Европе", — заявил Гольдшмидт. Таким образом, "евреи в Европе сейчас чувствуют себя, словно стоят на рельсах, по которым с обеих сторон навстречу друг другу мчатся два поезда".

Председатель Совета раввинов Европы привел данные опросов, согласно которым, в частности, 40% опрошенных во Франции евреев боятся носить одежду и символику, которая говорила бы об их национальности. По словам Гольдшмидта, десятки тысяч евреев уже эмигрировали из Франции и Бельгии, и это число только растет.

Он заявил, что необходимо усилить работу по интеграции многочисленных мигрантов, которые наводнили Европу, и встроить их в систему европейских ценностей.

"Если текущая ситуация не изменится, существует опасность того, что ЕС превратится в провалившийся эксперимент. Если мы заглянем на 30 лет вперед, мы увидим разъединенную Европу, часть стран которой окажутся под властью "Братьев мусульман", а часть — под влиянием ультраправых движений?", — задался вопросом председатель Совета раввинов Европы.

Напомним, что по итогам съезда раввинов в Москве, завершившегося 25 августа, многие участники встречи отметили, что условия жизни евреев в России наиболее комфортные. Об этом рассказал главный раввин России Берл Лазар.

Обсуждая тему безопасности еврейских общин раввины пришли к выводу, что в России в этом аспекте наиболее комфортные условия.

Раввины отметили новую волну антисемитизма в Европе. Однако для многих оказался настоящим сюрпризом, тот факт, что в Москве не боясь можно ходить по улице в еврейской одежде.

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Темы евреи Евросоюз Совет раввинов Европы
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