Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Зачем Эрдоган угрожает свержением Асада

Мир » Азия » Южная Азия

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на симпозиуме в Стамбуле, заявил, что турецкая армия начала военную операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению президента САР Башара Асада.

356087.jpeg
Фото: AP

"Мы там для того, чтобы восстановить справедливость. Мы вошли, чтобы положить конец господству тирана Асада, устроившего в стране государственный террор, а не по какой-либо другой причине", — сказал Эрдоган. Он также отметил, что Турция не претендует на сирийские земли, которые должны принадлежать их "истинным хозяевам".

В Кремле это заявление назвали серьезным и диссонирующим с предыдущими. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что только российские вооружённые силы находятся на территории Сирии легитимно. По его словам, в Кремле надеются, что в ближайшее время поступят какие-то разъяснения на этот счёт от турецкой стороны.

Слова турецкого лидера Правде. Ру прокомментировал президент центра стратегических исследований "Россия-Исламский мир" Шамиль Султанов.

— Эрдоган заявил, что цель действий его армии в Сирии — уничтожение режима Асада. На что направлена эта вербальная обработка?

— 24 ноября сирийская авиация разбомбила турецкое подразделение, которое находилось в 15 километрах от города Эль-Баб, захваченного ИГИЛ (запрещено в России - прим.), на который он наступал. 24 ноября днем Эрдоган позвонил Путину. На следующий день у них состоялся еще один разговор на эту тему. Дело в том, что 24 ноября, год тому назад, был сбит российский истребитель, как раз годовщина была. А потом Путин позвонил Роухани, президенту Ирана.

Я думаю, что Эрдоган позвонил для того, чтобы узнать, требовала ли Россия этого удара. Когда Владимир Владимирович, скорее всего, сказал, что нет, я думаю, что они пришли к выводу, что это некая провокация. Я думаю, что было достигнуто соглашение, что ответ должен быть неким вербальным, без нанесения ущерба сирийским ВВС и т. д. И после этого последовало это заявление Эрдогана, что Турция ответит.

То есть это некая специфическая форма игры, которая направлена, с одной стороны, на то, чтобы пресечь дальнейшие провокации. Кто спровоцировал, пока трудно сказать, потому что есть разные представления о том, кто это мог сделать.

Во-вторых, не дать разрастись конфликту. Конфликт возникает не потому, что Эрдоган заявил об этом, а потому что сирийцы разбомбили турецкое подразделение. В принципе, надо вспомнить, что негласно через Россию Сирия дала разрешение на то, чтобы Турция участвовала в антитеррористической операции на севере Сирии.

— Не может ли это быть элементом давления на Россию: либо союз и Ираном, либо — с Турцией?

— Нет. Дело в том, что тут очень тонкая игра. Потому что, в принципе, для турок важна и Россия, и Иран. И из Ирана, и из России Турция получает свои энергоресурсы.

На самом деле, сейчас очень много разных криков, что сейчас Турция более важна для России, чем Россия для Турции. Россия, конечно, тоже важна для Турции, но в стратегическом плане, если смотреть на перспективы 3-5 лет, то Турция не менее важна для России. Потому что конфликт с Украиной будет продолжаться у нас достаточно долго, и Украину будет Запад использовать как таран. И рано или поздно Украина прервет эти газовые потоки в Европу для того, чтобы еще больше изолировать Россию.

В этом смысле важно значение "Турецкого потока", особенно на фоне того, что возникают сложности для проведения газопровода "Северный поток-2". Поэтому здесь это очень важно для нашей страны. Плюс разного рода вложения в Турцию. Поэтому это не давление, кого ты выбираешь и т. д., а это очень тонкая игра.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


"Турция может войти в альянс с Россией"
Темы Россия Турция Реджеп Эдроган Шамиль Султанов
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Рейтинг круп для похудения
Здоровье
Рейтинг круп для похудения
Практика работы с обидами
поучительно
Практика работы с обидами
Комментарии
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Азербайджан развивает международное сотрудничество
Здоровье
Наркозависимость: Лечение с нулевым результатом
Газ
Сжиженный газ России не указ
Читательский топ
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Почему НАТО боится Калининграда "больше всего"?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Криминал
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Министерство обороны
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Мир
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Политика
Владимир Соловьев: "Черный" список российских СМИ — абсолютная глупость
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Общество
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Авиация
Авиация — болевая точка суверенитета России
Мир
Украинское судно, спасенное кораблем ВМФ РФ, задержали в Греции по подозрению в контрабанде
Юрий Носовский Сжиженный газ России не указ Юрий Носовский Любовь Степушова (Люлько) Москва сказала, Янукович сделал. Что дальше? Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Загадки старейшего города на Земле Игорь Буккер
Комментарии
facebook_100008953007890 Глава ЦРУ: Президентство Трампа может закончиться катастрофой
Иваныч Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Венера Латыпова "Нас четверть века грабит иностранный капитал, а мы не замечаем..."
Серёга RU "Нас четверть века грабит иностранный капитал, а мы не замечаем..."
Oleg Seleznev Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
вячеслав хижкин "Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Петр Марков Правительство выделило 5 млрд на российские самолеты
алек камалиев Ученые раскрыли тайну алкоголизма
Екатерина Волкова(Одноклассники) Валерий Сюткин: Цены на парковку не радуют, но выход-то какой?
Nikolay Bookoff Не поняли: Кремль ждет разъяснений по заявлению Эрдогана о свержении Асада
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?