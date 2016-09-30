Президент Филиппин пообещал устроить наркоманам холокост

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов убить столько же наркозависимых, сколько Адольф Гитлер убил евреев.

Родриго Дутерте. Фото: АР

Как сообщает The Washington Post, таким образом президент Филиппин прокомментировал слова своих критиков, которые сравнивают борьбу против наркоторговцев в стране с Холокостом.

"Я бы хотел покончить с преступниками и решить проблему моей страны и спасти следующее поколение от вреда, - сказал Дутерте. - Гитлер убил три миллиона евреев... У нас три миллиона наркозависимых. Я был бы счастлив убить их всех".

Ранее Правда.Ру писала, что с 10 мая, то есть, с момента назначения Дутерте президентом, были убиты 3300 человек, "заподозренных в связях с наркоторговлей".

Как пишет The Guardian, разрешение на отстрел потребителей и торговцев запрещенными веществами было выдано местной полиции и бригадам дружинников.

Происходящее вызвало бурную реакцию со стороны миротворцев ООН. "Эти бессмысленные убийства не могут быть оправданы как мера по борьбе с наркотиками", - заявила Энн Фордхэм, исполнительный директор Международного консорциума по наркополитике (IDPC).

Дутерте же обвинил западные страны в лицемерии из-за их позиции. И заявил, что готов убить любого, кто связан с торговлей наркотиками, даже своих детей.

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