Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов убить столько же наркозависимых, сколько Адольф Гитлер убил евреев.
Как сообщает The Washington Post, таким образом президент Филиппин прокомментировал слова своих критиков, которые сравнивают борьбу против наркоторговцев в стране с Холокостом.
"Я бы хотел покончить с преступниками и решить проблему моей страны и спасти следующее поколение от вреда, - сказал Дутерте. - Гитлер убил три миллиона евреев... У нас три миллиона наркозависимых. Я был бы счастлив убить их всех".
Ранее Правда.Ру писала, что с 10 мая, то есть, с момента назначения Дутерте президентом, были убиты 3300 человек, "заподозренных в связях с наркоторговлей".
Как пишет The Guardian, разрешение на отстрел потребителей и торговцев запрещенными веществами было выдано местной полиции и бригадам дружинников.
Происходящее вызвало бурную реакцию со стороны миротворцев ООН. "Эти бессмысленные убийства не могут быть оправданы как мера по борьбе с наркотиками", - заявила Энн Фордхэм, исполнительный директор Международного консорциума по наркополитике (IDPC).
Дутерте же обвинил западные страны в лицемерии из-за их позиции. И заявил, что готов убить любого, кто связан с торговлей наркотиками, даже своих детей.
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