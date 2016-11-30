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Не поняли: Кремль ждет разъяснений по заявлению Эрдогана о свержении Асада

Мир » Азия » Ближний Восток

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Кремля заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу свержения режима сирийского лидера Башара Асада стало новостью. Об этом сообщает РИА Новости.

Не поняли: Кремль ждет разъяснений по заявлению Эрдогана о сверж
Фото: АР

"Это очень серьёзное заявление. Заявление, которое, в целом, диссонирует с предыдущими", — заявил пресс-секретарь, подчеркнув, что только российские вооружённые силы находятся на территории Сирии легитимно. По словам Пескова, в Кремле надеются, что в ближайшее время поступят какие-то разъяснения на этот счёт от турецкой стороны.

Дмитрий Песков также заявил, что гипотетические рассуждения о том, могут ли недавние высказывания президента Турции о сирийском президенте Башаре Асаде повлиять на отношения Москвы и Анкары, неуместны. По словам Пескова, "заявление Эрдогана имело место, это заявление услышали во всем мире, поскольку Турция является нашим партнером, наши главы государств находятся в весьма интенсивном и доверительном контакте".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Мы исходим в контексте урегулирования сирийского кризиса и в контексте двусторонних отношений с Турцией из тех договорённостей, которые были достигнуты на официальном уровне", — заявила Захарова.

По ее словам, Москва опирается на публичные заявления президента Турции, слова про Башара Асада сказаны "не под запись". "Мы вчера изучали вопрос. Цитата наделала много шума, — отметила Захарова. — Мы пытались понять, было ли это сказано, как процитировано. Это была не прямая цитата, пересказ заявленного "не под запись". Мы опираемся на публичные заявления".

Напомним, ранее издание Hurriyet Daily News сообщило, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на симпозиуме в Стамбуле, заявил, что турецкая армия начала военную операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению президента САР Башара Асада.

"Мы там для того, чтобы восстановить справедливость. Мы вошли, чтобы положить конец господству тирана Асада, устроившего в стране государственный террор, а не по какой-либо другой причине", — сказал Эрдоган. Он также отметил, что Турция не претендует на сирийские земли, которые должны принадлежать их "истинным хозяевам".

Напомним, 24 августа армия Турции начала операцию "Щит Евфрата" против террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в России. При участии сирийской оппозиции военные взяли под контроль пограничный город Джараблус на севере Сирии и продолжают наступление на юго-запад.

По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, целью наступления является зачистка от террористов территории размером пять тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев. На севере Сирии турецкие войска регулярно вступают в столкновения с отрядами курдских ополченцев, которых они считают связанными с Рабочей партией Курдистана.

Однако в Дамаске иное мнение по этому поводу. Присутствие турецкой армии на территории Сирии власти страны расценивают как нарушение суверенитета страны, способное привести к эскалации конфликта.

"Что касается того, верить или не верить Эрдогану, то у политиков такого понятия нет, они никому не верят", — сказал ранее Pravda.Ru Михаил Мейер, российский историк-тюрколог. Единственное — в его интересах сейчас улучшение отношений с Россией. Потому что он практически оказался отвергнутым и на Востоке, и на Западе, и на Севере — в смысле, Россией. Поэтому эта ситуация для человека, который собирался стать единственным, как он говорил, союзником ЕС, критична. Ему очень важно найти сторону, которая бы поддержала его или улучшила с ним отношения. Я думаю, что это как раз входит в его планы. И тогда получится, что у Турции будут неплохие отношения с Ираном, Россией, и это уже более серьезный прорыв негативного окружения, которое до последнего времени существует".


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Темы Россия Турция Башар Асад война в Сирии Реджеп Тайип Эрдоган
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