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Источник Правда.Ру

Чем сотрудники Обамы отличаются от генералов Саддама Хусейна?

Мир » Азия » Ближний Восток

Иракский Мосул сейчас находится на грани гуманитарной катастрофы. Его практически полная блокада иракской армией и войсками коалиции, возглавляемой США, приводят к обостряющейся нехватке продовольствия и предметов первой необходимости среди жителей города.

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Фото: AP

После того как на прошлой неделе были перерезаны пути доставки помощи в Мосул из сирийской части самопровозглашенного халифата «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), цены на продовольственные товары в городе резко подскочили и продукты стали недоступными для большей части малоимущих жителей Мосула.

Напомним, с 17 октября продолжается осада города примерно 100 тысячами бойцов правительственных войск, курдскими силами безопасности и шиитским ополчением, пользующимися воздушной и наземной поддержкой со стороны международной коалиции под руководством США. Взятие Мосула рассматривается Багдадом как ключевой момент разгрома халифата «Исламского государства», пишет Reuters.

Ситуацию в Мосуле прокомментировал глава совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин:

- А знаете, что любопытно в военной операции США за Мосул? Иракский город, в котором окопались боевики ИГИЛ (а боевиками бывших генералов Саддама Хусейна сделала военная операция Вашингтона против Ирака), оказался в эпицентре новой гуманитарной катастрофы. Там 650 тысяч жителей города оказались без воды из-за взрыва водопровода. 

Так вот, все информационные агентства сообщают сейчас, что починить трубопровод невозможно из-за боев иракской армии, координируемой американскими инструкторами, с ИГИЛ. Поэтому понятно, что он не будет восстановлен, пока Мосул международной коалицией не будет взят. 

А я покопался чуть-чуть (всего одним запросом по новостям), и обнаружил информацию, что перед тем, как водопровод был разрушен, он был обнаружен в подземном трехкилометровом тоннеле под военным лагерем Дженин иракским спецназом. Дальше - вы всё знаете... 

"Желая сохранить жизни мирных жителей, мы принуждаем ДАИШ (арабская аббревиатура ИГ) покидать эти районы и отступать, даем им возможность отойти. Самое главное для нас сохранить жизнь гражданина, а лишь потом уничтожить ДАИШ", - заявил командующий "Золотой дивизией" генерал-лейтенант Абдель Гани аль-Асади. 

На всякий случай историческая справка: 13 лет назад сторонники Саддама Хусейна взяли Мосул, отравив в этом же самом водопроводе воду... 

Но тогда это были сторонники диктатора, а теперь - те, кто служит демократической иконе сверхдемократического Запада Бараку Обаме, который поставил целью освободить Мосул до конца своего президентства. 

У меня один риторический вопрос есть. Вы знаете какой? 

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Темы США Ирак Мосул Вадим Горшенин
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