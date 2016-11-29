Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Российские военные объявили об освобождении Восточного Алеппо

Мир » Азия » Ближний Восток

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что территория восточного Алеппо, где проживает более 90 тысяч человек, полностью освобождена от террористов.

Российские военные объявили об освобождении Восточного Алеппо
Фото: АР

"К полудню 29 ноября из районов города, остающихся под контролем террористов, вышли в безопасные районы и сложили оружие 507 боевиков. В соответствии с ранее объявленным решением президента Сирии, 484 боевика из числа местных жителей были сразу амнистированы", — говорится в пресс-релизе, поступившем в RT.

Сообщается, что мирные жители получают горячее питание, и при необходимости — медицинскую помощь. Российским Центром примирения для оказания помощи мирным жителям Алеппо доставлены десятки тонн продуктов питания и медикаментов. Также развернуты 150 полевых кухонь

По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в течение последних суток благодаря действиям сирийских военнослужащих удалось кардинально переломить ситуацию в Алеппо. Это удалось сделать "благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям сирийских военнослужащих".

"Фактически половина занятых боевиками в последние годы районов восточной части Алеппо полностью освобождена. Главное в операции — это то, что освобождены более 80 тысяч проживающих там сирийцев, десятки тысяч детей", — цитирует Конашенкова РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что действующая администрация США не оставляет попыток прийти к соглашению с Россией, предусматривающему завершение осады Алеппо в обмен на размежевание находящихся там сил сирийской оппозиции и террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра"), запрещенной в РФ.

По словам старшего научного сотрудника Центра арабских исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидата исторических наук Бориса Долгова, у Соединенных Штатов и их союзников главная цель — это убрать любыми средствами руководство Башара Асада, и, соответственно, они действуют так, чтобы достичь этой цели. Раньше они поддерживали любые силы, в том числе радикальные исламистские силы, которые боролись против Башара Асада. Сейчас они заявляют, что они поддерживают якобы умеренные силы, которые борются и с ИГ(организация запрещена в РФ), и с Башаром Асадом. Но это уловка, это совершенно очевидно.

Ранее президент Сирии Башар Асад в интервью сербской газете "Политика" заявил, что Запад ищет перемирия только тогда, когда террористы, а не гражданские лица находятся в плохом положении. "Они пытаются использовать перемирие, чтобы помочь террористам, предоставить им логистическую помощь, оружие и деньги — все для того, чтобы те стали сильнее и снова начали атаковать", — сказал Асад.

"Мы же не можем ждать два месяца, пока Трамп придет в офис, нам надо сейчас в Алеппо добить террористов. Сейчас надо уже активизироваться, атаковать в Алеппо. Наши правильно ждали перед выборами, чтобы не давать козыри лагерю Клинтон, а сейчас надо уже атаковать", — рассказал ранее Pravda. Ru ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.


Сирийская армия успешно освобождает Алеппо
Темы Алеппо терроризм война в Сирии
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Рецепты
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Красота
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Комментарии
Актуальная аналитика
Открытия
Загадки старейшего города на Земле
Как отстоять права
Нужен ли Закон о гражданстве?
Советское наследие
"Рядом с Первым". Четверть века уникальной истории
Читательский топ
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Почему НАТО боится Калининграда "больше всего"?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Российский
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Министерство обороны
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Мир
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Мир
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Мир
Украинское судно, спасенное кораблем ВМФ РФ, задержали в Греции по подозрению в контрабанде
Мир
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Игорь Буккер Загадки старейшего города на Земле Игорь Буккер Любовь Степушова (Люлько) Фашизм цинично празднует смерть Фиделя Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский В украинском "вийске" начался 37-й год Юрий Носовский
Комментарии
Алексей Котов(Одноклассники) Российские военные объявили об освобождении Восточного Алеппо
Elena Krotova(Facebook) Террористы подорвали личную охрану президента Филиппин
vkontakte_161973244 Экзамены в ГИБДД: Сюрпризы новых правил
ренат джабаров Украина стала пешкой в игре США с Россией
Georgy 14 Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Vik Ganz Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Alexandr Litvinov Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Ezra Zilberstein Байкер Хирург просит Путина вернуть гербу величие СССР
Алина Молянова Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Владимир Кажев Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?