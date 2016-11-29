Российские военные объявили об освобождении Восточного Алеппо

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что территория восточного Алеппо, где проживает более 90 тысяч человек, полностью освобождена от террористов.

Фото: АР

"К полудню 29 ноября из районов города, остающихся под контролем террористов, вышли в безопасные районы и сложили оружие 507 боевиков. В соответствии с ранее объявленным решением президента Сирии, 484 боевика из числа местных жителей были сразу амнистированы", — говорится в пресс-релизе, поступившем в RT.

Сообщается, что мирные жители получают горячее питание, и при необходимости — медицинскую помощь. Российским Центром примирения для оказания помощи мирным жителям Алеппо доставлены десятки тонн продуктов питания и медикаментов. Также развернуты 150 полевых кухонь

По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в течение последних суток благодаря действиям сирийских военнослужащих удалось кардинально переломить ситуацию в Алеппо. Это удалось сделать "благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям сирийских военнослужащих".

"Фактически половина занятых боевиками в последние годы районов восточной части Алеппо полностью освобождена. Главное в операции — это то, что освобождены более 80 тысяч проживающих там сирийцев, десятки тысяч детей", — цитирует Конашенкова РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что действующая администрация США не оставляет попыток прийти к соглашению с Россией, предусматривающему завершение осады Алеппо в обмен на размежевание находящихся там сил сирийской оппозиции и террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра"), запрещенной в РФ.

По словам старшего научного сотрудника Центра арабских исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидата исторических наук Бориса Долгова, у Соединенных Штатов и их союзников главная цель — это убрать любыми средствами руководство Башара Асада, и, соответственно, они действуют так, чтобы достичь этой цели. Раньше они поддерживали любые силы, в том числе радикальные исламистские силы, которые боролись против Башара Асада. Сейчас они заявляют, что они поддерживают якобы умеренные силы, которые борются и с ИГ(организация запрещена в РФ), и с Башаром Асадом. Но это уловка, это совершенно очевидно.

Ранее президент Сирии Башар Асад в интервью сербской газете "Политика" заявил, что Запад ищет перемирия только тогда, когда террористы, а не гражданские лица находятся в плохом положении. "Они пытаются использовать перемирие, чтобы помочь террористам, предоставить им логистическую помощь, оружие и деньги — все для того, чтобы те стали сильнее и снова начали атаковать", — сказал Асад.

"Мы же не можем ждать два месяца, пока Трамп придет в офис, нам надо сейчас в Алеппо добить террористов. Сейчас надо уже активизироваться, атаковать в Алеппо. Наши правильно ждали перед выборами, чтобы не давать козыри лагерю Клинтон, а сейчас надо уже атаковать", — рассказал ранее Pravda. Ru ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.