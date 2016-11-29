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Источник Правда.Ру

Сирийская армия полностью вернула контроль над северо-восточной частью Алеппо

Мир » Азия » Ближний Восток

За прошедшие сутки были полностью освобождены от террористов 14 кварталов в восточном Алеппо (около 300 тысяч жилых помещений).

Сирийская армия полностью вернула контроль над северо-восточной
Фото: AP

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь данные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, из районов, подконтрольных боевикам, вышли более 8,5 тысяч мирных жителей, из них около 4 тысяч детей.

Отмечается, что всем вышедшим жителям города предоставляется горячее питание, временные места для проживания, при необходимости оказывается медицинская помощь.

Кроме того, в течение суток более 140 боевиков прекратили сопротивление и вышли по предоставленным коридорам, "на всех сдавшихся боевиков распространяется действие предоставленной президентом Сирии амнистии, городские власти оказывают им необходимую помощь и содействие".

По оценкам военных экспертов, если наступление правительственных войск будет развиваться такими же темпами, до конца года они могут установить полный контроль над городом.

"Россия уже не остановится. Россия взяла паузу, до выборов не проводила никаких операций ВКС. Теперь, я думаю, что они будут додавливать. Во-первых, Обама — хромая утка, с ним разговаривать бессмысленно. По крайней мере, все договоренности с ним после прихода официального Трампа будут уже носить совершенно другой характер. Поэтому есть зазор по времени до вступления Трампа в должность в конце января. И поэтому, я думаю, что Россия не будет останавливаться. Шансы на мирные переговоры были, теперь, я думаю, что нет. Я думаю, что с Алеппо вопрос будут решать однозначно", — рассказал Pravda.Ru политолог, публицист Леонид Крутаков.

Отметим, боевые действия в Сирии начались на юге, в провинции Дараа. Еще два-три года тому назад там действовало так называемое Южное командование мятежников со штабом в Аммане. Но уже около года на Южном фронте нет боестолкновений. Там удалось достичь национального примирения, формируются органы местного самоуправления, в которые входят как представители оппозиции, так и представители властей. Там представлены кланы как выступившие против Башара Асада, так и категорически его поддержавшие. В Дараа прекратили стрелять, и сейчас, видимо, идет напряженный торг о формировании будущего правительства или будущего парламента, когда будут формировать политические коалиции, которые позволят оппозиции быть представлены в Дамаске — в парламенте, и в органах власти, вероятно, в вооруженных силах, специальных службах и так далее.

Нет больше боестолкновений и в Латакии. Совершенно прекратилось восстание Баньяского клана, выступавшего против Башара Асада в силу связей с попавшим в опалу и эмигрировавшим во Францию бывшим вице-президентом Абдель Халимом Хаддамом, который обвиняется в совершенно чудовищных финансовых преступлениях и не только финансовых. Этот клан выступил против Башара, но тоже замирился. Им удалось договориться на тех же условиях — формирование органов национального примирения.

В реальности большинство населения страны живет под контролем правительства и участвует в процессе национального примирения. Больше нет разговоров о боях в Хаме, Хомсе, Дамаске, других городах.

Осталось только три объекта, в которых необходимо добить мятежников. Это маленький кусок Алеппо, где — в отличие от вранья западных СМИ — практически не осталось мирного населения: кто-то бежал в Дамаск, кто-то бежал в мирную часть Алеппо, находящуюся под контролем правительства, кто-то бежал за границу, благо недалеко.


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Темы Алеппо терроризм война в Сирии
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