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Источник Правда.Ру

"Умеренные" террористы год держали в плену немку с ребенком

Мир » Азия » Ближний Восток

Журналистка из Германии, попавшая в плен в Сирии около года назад, освобождена и находится в немецком консульстве в Турции.

Умеренные террористы год держали в плену немку с ребенком
Фото: REX

Как сообщает правозащитная организация "Репортеры без границ", вместе с ней ее ребенок, который родился во время пребывания в плену. В МИД ФРГ сообщили, что женщина и ее ребенок "чувствуют себя относительно хорошо", их готовят к перелету в Германию.

По предварительным данным, женщина попала в плен к боевикам группировки "Джебхат ан-Нусра", запрещенной в РФ, после того, как ей пообещали предоставить эксклюзивную информацию.

За её освобождение террористы требовали несколько миллионов евро. Пока неизвестно, была ли выплачена требуемая сумма. Если выкупа не было, значит, были задействованы какие-то другие связи и сотрудничество с группировкой.

Также не уточняется, была ли журналистка беременна до плена, или отец ребенка один из представителей "умеренных".

Напомним, США косвенно поддерживают "умеренную оппозицию" в Сирии, которая напрямую связана с террористическими организациями. А недавно стало известно, что боевики группировки "Джебхат Ан-Нусры" получают противотанковые ракеты TOW напрямую из Штатов. Об этом сообщает немецкий журнал Focus со ссылкой на одного из командиров террористической организации.

"Ракеты нам дали напрямую. Американцы на нашей стороне", — заявил источник журналисту газеты Kölner Stadt-Anzeiger Юргену Тоденхоферу.

В интервью командир террористической организации заявлял, что если сирийские войска не отступят, боевики не готовы к компромиссам и будут сражаться "до падения режима".

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