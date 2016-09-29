В ответ на возобновление боевых действий в Алеппо администрация президента США Барака Обамы начала обсуждать более жесткие меры реагирования на действия армии Башара Асада. Среди обсуждаемых вариантов — авиаудары по позициям сил сирийской армии.
Как пишет Reuters со ссылкой на источники в администрации США, обсуждение проводилось на "рабочем уровне" и каких-либо конкретных предложений президенту США Бараку Обаме представлено пока не было. Как сообщает источник издания, провал дипломатии вокруг урегулирования ситуации в Сирии не оставил Белому дому выбора, кроме как рассмотреть альтернативные варианты, большинство из которых связано с применением силы.
Среди них — разрешить союзникам в Персидском заливе снабжать повстанцев более современным оружием. Администрация Обамы возражает против этого из-за опасений, что оружие может попасть в руки ИГ или "Аль-Каиды", запрещенных в России. Другой, наиболее жесткий, — нанесение авиаударов по базам ВВС Сирии, недалеко от боевых действий между войсками Асада и повстанцами, на севере страны. Этот вариант также был отвергнут из-за вероятности жертв со стороны российских военных.
Также среди обсуждаемый решений — отправка большего контингента сил специальных операций США для обучения и консультаций курдских и сирийских повстанческих группировок, а также развертывание дополнительных американских и коалиционных военно-воздушных и военно-морских сил в восточной части Средиземного моря.
По словам источника, прежде чем предпринять какие-либо из этих мер, Вашингтону сначала предстоит разорвать сотрудничество с Россией по Сирии. Надежды на дипломатическое урегулирование с Москвой нет.
Собеседники агентства сообщили, что скорость, с которой сирийские войска ведут наступления в Алеппо, и трудности с дипломатическим вариантом урегулирования конфликта многих в администрации Обамы "застали врасплох". Они считают, что, если войска Асада отобьют Алеппо, это нанесет сокрушительный удар по повстанцам.
Напомним, 28 сентября госсекретарь США Джон Керри заявил, что США готовятся приостановить сотрудничество с Россией по Сирии. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Он проинформировал министра иностранных дел, что США готовятся приостановить двустороннее общение США и России по Сирии, в том числе по созданию совместного центра по реализации перемирия, если Россия не предпримет немедленных шагов по прекращению наступления в Алеппо и восстановлению режима прекращения боевых действий", — сообщил представитель госдепартамента Джон Кирби РИА Новости.
По его словам, Керри также возложил на Россию ответственность за применение зажигательных и противобункерных бомб в Алеппо и в целом за наступление сирийских правительственных войск, гуманитарную ситуацию в городе и предполагаемые атаки на гражданскую инфраструктуру.
"Госсекретарь выразил глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации в Сирии, особенно продолжающимися атаками России и сирийского режима на больницы, сети водоснабжения и другую гражданскую инфраструктуру в Алеппо. Госсекретарь ясно дал понять, что США и их партнеры считают Россию ответственной за эту ситуацию, включая использование зажигательных и противобункерных бомб в городе, что является значительной эскалацией и представляет большой риск для гражданских лиц", — сказал Кирби.
По словам представителя госдепа, Керри подчеркнул, что на России лежит обязанность остановить это наступление и позволить гуманитарный доступ в Алеппо и в другие нуждающиеся районы.
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