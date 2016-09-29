Белый дом готов залить Сирию кровью - как Ирак и Ливию

В ответ на возобновление боевых действий в Алеппо администрация президента США Барака Обамы начала обсуждать более жесткие меры реагирования на действия армии Башара Асада. Среди обсуждаемых вариантов — авиаудары по позициям сил сирийской армии.

Фото: АР

Как пишет Reuters со ссылкой на источники в администрации США, обсуждение проводилось на "рабочем уровне" и каких-либо конкретных предложений президенту США Бараку Обаме представлено пока не было. Как сообщает источник издания, провал дипломатии вокруг урегулирования ситуации в Сирии не оставил Белому дому выбора, кроме как рассмотреть альтернативные варианты, большинство из которых связано с применением силы.

Среди них — разрешить союзникам в Персидском заливе снабжать повстанцев более современным оружием. Администрация Обамы возражает против этого из-за опасений, что оружие может попасть в руки ИГ или "Аль-Каиды", запрещенных в России. Другой, наиболее жесткий, — нанесение авиаударов по базам ВВС Сирии, недалеко от боевых действий между войсками Асада и повстанцами, на севере страны. Этот вариант также был отвергнут из-за вероятности жертв со стороны российских военных.

Также среди обсуждаемый решений — отправка большего контингента сил специальных операций США для обучения и консультаций курдских и сирийских повстанческих группировок, а также развертывание дополнительных американских и коалиционных военно-воздушных и военно-морских сил в восточной части Средиземного моря.

По словам источника, прежде чем предпринять какие-либо из этих мер, Вашингтону сначала предстоит разорвать сотрудничество с Россией по Сирии. Надежды на дипломатическое урегулирование с Москвой нет.

Собеседники агентства сообщили, что скорость, с которой сирийские войска ведут наступления в Алеппо, и трудности с дипломатическим вариантом урегулирования конфликта многих в администрации Обамы "застали врасплох". ​Они считают, что, если войска Асада отобьют Алеппо, это нанесет сокрушительный удар по повстанцам.

Напомним, 28 сентября госсекретарь США Джон Керри заявил, что США готовятся приостановить сотрудничество с Россией по Сирии. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Он проинформировал министра иностранных дел, что США готовятся приостановить двустороннее общение США и России по Сирии, в том числе по созданию совместного центра по реализации перемирия, если Россия не предпримет немедленных шагов по прекращению наступления в Алеппо и восстановлению режима прекращения боевых действий", — сообщил представитель госдепартамента Джон Кирби РИА Новости.

По его словам, Керри также возложил на Россию ответственность за применение зажигательных и противобункерных бомб в Алеппо и в целом за наступление сирийских правительственных войск, гуманитарную ситуацию в городе и предполагаемые атаки на гражданскую инфраструктуру.

"Госсекретарь выразил глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации в Сирии, особенно продолжающимися атаками России и сирийского режима на больницы, сети водоснабжения и другую гражданскую инфраструктуру в Алеппо. Госсекретарь ясно дал понять, что США и их партнеры считают Россию ответственной за эту ситуацию, включая использование зажигательных и противобункерных бомб в городе, что является значительной эскалацией и представляет большой риск для гражданских лиц", — сказал Кирби.

По словам представителя госдепа, Керри подчеркнул, что на России лежит обязанность остановить это наступление и позволить гуманитарный доступ в Алеппо и в другие нуждающиеся районы.

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