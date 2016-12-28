Посольство России в Дамаске подверглось обстрелу

Посольство России в сирийском Дамаске 28 декабря подверглось обстрелу со стороны террористов.

Фото: АР

"В 13:00 и 13:19 по московскому времени посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая — в непосредственной близости от её территории", — приводит RT сообщение Министерства иностранных дел России.

В ведомстве рассматривают данный инцидент как провокацию и подтверждение намерения экстремистов "и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита".

Напомним, в октябре посольство РФ в Дамаске также подверглось минометному обстрелу, никто из сотрудников дипмиссии тогда не пострадал.

"Третьего октября посольство РФ в Дамаске подверглась минометному обстрелу. Одна из мин взорвалась на территории посольства вблизи жилого комплекса. Лишь по случайности никто из сотрудников нашего посольства не пострадал. Дипломатическому представительству причинен материальный ущерб. Еще две мины разорвались рядом с посольством", — сообщили в МИД.

Как пишет РИА Новости, обстрел велся из пригорода сирийской столицы Джобар, который контролируют боевики из группировок "Джабхат Фатх аш-Шам" и "Файлак ар-Рахман", запрещенных в России.

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что Москва увязывает минометный обстрел российского посольства в Сирии с угрозами из Вашингтона.

"3 октября подверглось обстрелу российское посольство в Дамаске, стрельба велась из территории, подконтрольной террористическим группировкам. Пострадавших не было, но посольскому комплексу был нанесен ущерб, — сообщила Захарова на брифинге. — Мы усматриваем связь между этим терактом и прозвучавшими накануне из Вашингтона завуалированными угрозами в наш адрес".

Как сообщает Интерфакс, Захарова также отметила, что обстрел дипмиссии был произведен после заявлений о возможной поставке сирийским боевикам ПЗРК и другой современной боевой техники. "Создается впечатление, что наши западные партнеры забывают, что "Нусра", "ИГ", "Джунд аль-Акса", "Ахрар пш-Шам", "Джейш аль-Ислам"(запрещенные в России организации — ред.) — это все та же разросшаяся "Аль-Каида", совершившая 15 лет назад страшные теракты в США", — добавила Мария Захарова.

Ранее стало известно, что боевики группировки "Джебхат Ан-Нусры" получают противотанковые ракеты TOW напрямую из США. "Ракеты нам дали напрямую. Американцы на нашей стороне", — заявил источник журналисту газеты Kölner Stadt-Anzeiger Юргену Тоденхоферу.

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