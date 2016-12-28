Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Посольство России в Дамаске подверглось обстрелу

Мир » Азия » Ближний Восток

Посольство России в сирийском Дамаске 28 декабря подверглось обстрелу со стороны террористов.

Посольство России в Дамаске подверглось обстрелу
Фото: АР

"В 13:00 и 13:19 по московскому времени посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая — в непосредственной близости от её территории", — приводит RT сообщение Министерства иностранных дел России.

В ведомстве рассматривают данный инцидент как провокацию и подтверждение намерения экстремистов "и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита".

Напомним, в октябре посольство РФ в Дамаске также подверглось минометному обстрелу, никто из сотрудников дипмиссии тогда не пострадал.

"Третьего октября посольство РФ в Дамаске подверглась минометному обстрелу. Одна из мин взорвалась на территории посольства вблизи жилого комплекса. Лишь по случайности никто из сотрудников нашего посольства не пострадал. Дипломатическому представительству причинен материальный ущерб. Еще две мины разорвались рядом с посольством", — сообщили в МИД.

Как пишет РИА Новости, обстрел велся из пригорода сирийской столицы Джобар, который контролируют боевики из группировок "Джабхат Фатх аш-Шам" и "Файлак ар-Рахман", запрещенных в России.

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что Москва увязывает минометный обстрел российского посольства в Сирии с угрозами из Вашингтона.

"3 октября подверглось обстрелу российское посольство в Дамаске, стрельба велась из территории, подконтрольной террористическим группировкам. Пострадавших не было, но посольскому комплексу был нанесен ущерб, — сообщила Захарова на брифинге. — Мы усматриваем связь между этим терактом и прозвучавшими накануне из Вашингтона завуалированными угрозами в наш адрес".

Как сообщает Интерфакс, Захарова также отметила, что обстрел дипмиссии был произведен после заявлений о возможной поставке сирийским боевикам ПЗРК и другой современной боевой техники. "Создается впечатление, что наши западные партнеры забывают, что "Нусра", "ИГ", "Джунд аль-Акса", "Ахрар пш-Шам", "Джейш аль-Ислам"(запрещенные в России организации — ред.) — это все та же разросшаяся "Аль-Каида", совершившая 15 лет назад страшные теракты в США", — добавила Мария Захарова.

Ранее стало известно, что боевики группировки "Джебхат Ан-Нусры" получают противотанковые ракеты TOW напрямую из США. "Ракеты нам дали напрямую. Американцы на нашей стороне", — заявил источник журналисту газеты Kölner Stadt-Anzeiger Юргену Тоденхоферу.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

 


Обстрел посольства РФ в Дамаске: что скрывают США?
Темы Дамаск терроризм война в Сирии посольство РФ
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Упражнения для улучшения зрения
Здоровье
Упражнения для улучшения зрения
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Обама подставил Нетаньяху, Трампа и Порошенко
Как отдохнуть
Все в театр: Безруков придал блеск "Позолоченному Мухину"
Как отдохнуть
Промахи новогоднего застолья: Что и чем закусываем?
Читательский топ
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Летчик Анатолий Кнышов: Почему экипаж Ту-154 не связался с землей
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью

Судя по записи, никаких внештатных ситуаций на борту нет, пилоты работают в штатном режиме, голоса у них спокойные.

Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Летчик Анатолий Кнышов: Почему экипаж Ту-154 не связался с землей
Происшествия
Летчик Анатолий Кнышов: Почему экипаж Ту-154 не связался с землей
Происшествия
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Катастрофы
Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.

Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Криминал
Герой или "стукач"? Москвичей начали бить за помощь "Парконам"
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.

Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Доктор Лиза оставила "инструкцию" на случай своей гибели
Общество
Доктор Лиза оставила "инструкцию" на случай своей гибели
Катастрофы
Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
Криминал
Украинки набили интимные места наркотиками для "прорыва" в Крым
Любовь Степушова (Люлько) Обама подставил Нетаньяху, Трампа и Порошенко Любовь Степушова (Люлько) Юрий Кондратьев Промахи новогоднего застолья: Что и чем закусываем? Юрий Кондратьев Юрий Носовский ﻿Не так страшен Резервный фонд, как его малюют Юрий Носовский
Комментарии
Игорь Ломакин СМИ Запада оценили главные успехи Владимира Путина за 2016 год
Vector995 Обама подставил Нетаньяху, Трампа и Порошенко
Vladivir Rodin Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Akms 74u Украинец - это партийная принадлежность
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Новый президент Болгарии решил помирить Россию и НАТО
Arik Karapetian Обама подставил Нетаньяху, Трампа и Порошенко
Владимир Щукин(Facebook) Следствие догадалось, что убило Ту-154
vkontakte_158986769 Расшифрована запись на первом самописце: Версия ошибки пилотирования подтверждается?
Arik Karapetian Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Александр Антонов(Google) Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?