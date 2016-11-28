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Источник Правда.Ру

Керри торопится договориться с Москвой о прекращении осады Алеппо

Мир » Азия » Ближний Восток

Действующая администрация США не оставляет попыток прийти к соглашению с Россией, предусматривающему завершение осады Алеппо в обмен на размежевание находящихся там сил сирийской оппозиции и террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра"), запрещенной в РФ.

Керри торопится договориться с Москвой о прекращении осады Алепп
Фото: AP

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей госдепартамента, этим занимается госсекретарь США Джон Керри. Он продолжает прилагать все усилия для достижения соглашения с Россией по сирийскому Алеппо, несмотря на свой скорый уход с поста. Как пишет Washington Post, Керри движет в том числе понимание того, что Трамп может заключить "сделку иного рода с Москвой", пойти на такую договоренность, которая "бросает на произвол судьбу сирийскую оппозицию и твердо ставит" Вашингтон на сторону президента Сирии Башара Асада.

"Уходящий госсекретарь Джон Керри прилагает неистовые и даже невообразимые дипломатические усилия, чтобы достичь соглашения с Россией по завершению осады Алеппо", — сообщает издание.

Одними из таких усилий, нацеленных на скорейшее достижение соглашения с Россией по Сирии, газета называет телефонные переговоры Керри со своим российским коллегой Сергеев Лавровым дважды в неделю, а также недавнюю встречу "на полях" саммита АТЭС в Перу.

Кроме того, шеф американской дипломатии вел переговоры на эту тему с союзниками США в Абу-Даби в этом месяце и выступает за то, чтобы подключать к переговорам Саудовскую Аравию, Катар, Турцию и временами Иран. Судя по всему, соглашение, которое хочет выработать Керри, представляет собой "урезанный" вариант российско-американских договоренностей о прекращении огня в Сирии, которые были заключены в Женеве Лавровым и Керри в ночь на 10 сентября.

Напомним, сирийские правительственные войска за последние двое суток значительно продвинулись в направлении восточных районов города Алеппо. Как сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, в восточной части города от террористов "Джебхат ан-Нусра" и примкнувших к ним бандформирований освобождено пять кварталов и более двух тысяч зданий. Из удерживаемого боевиками района Джабаль-Бидару вышли 903 мирных жителя, в том числе 119 детей.

"В Сирии Америка преследует свои собственные цели, то есть — свержение режима Асада и разгром правительственных сил. А разгромить ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), другие террористические организации — это для американцев второй вопрос. Разрыв договоренностей с Россией развязывает Вашингтону руки в проведении этой политики", — рассказал ранее Pravda.Ru доктор политических наук, заведующий кафедрой регионального управления Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Владимир Штоль.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что Запад ищет перемирия только тогда, когда террористы, а не гражданские лица находятся в плохом положении. "Они пытаются использовать перемирие, чтобы помочь террористам, предоставить им логистическую помощь, оружие и деньги — все для того, чтобы те стали сильнее и снова начали атаковать", — сказал Асад в интервью сербской газете "Политика".

По его словам, для Вашингтона и его союзников терроризм представляют собой карту, с помощью которой они хотят играть на сирийской арене.

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Темы США Алеппо война в Сирии
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