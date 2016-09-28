США хотят приостановить сотрудничество с Россией в Сирии

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что США готовятся приостановить сотрудничество с Россией по Сирии. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Он проинформировал министра иностранных дел, что США готовятся приостановить двустороннее общение США и России по Сирии, в том числе по созданию совместного центра по реализации перемирия, если Россия не предпримет немедленных шагов по прекращению наступления в Алеппо и восстановлению режима прекращения боевых действий", — сообщил представитель госдепартамента Джон Кирби РИА Новости.

По его словам, Керри также возложил на Россию ответственность за применение зажигательных и противобункерных бомб в Алеппо и в целом за наступление сирийских правительственных войск, гуманитарную ситуацию в городе и предполагаемые атаки на гражданскую инфраструктуру.

"Госсекретарь выразил глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации в Сирии, особенно продолжающимися атаками России и сирийского режима на больницы, сети водоснабжения и другую гражданскую инфраструктуру в Алеппо. Госсекретарь ясно дал понять, что США и их партнеры считают Россию ответственной за эту ситуацию, включая использование зажигательных и противобункерных бомб в городе, что является значительной эскалацией и представляет большой риск для гражданских лиц", — сказал Кирби.

По словам представителя госдепа, Керри подчеркнул, что на России лежит обязанность остановить это наступление и позволить гуманитарный доступ в Алеппо и в другие нуждающиеся районы.

Напомним, ранее министр обороны США Эштон Картер заявил, что участие России в сирийском конфликте лишь разжигает его. "Россияне говорили, что они пришли в Сирию, чтобы бороться с терроризмом и использовать своё историческое влияние на сирийский режим с целью достижения политического решения конфликта. Однако они этого не делают", — приводит ТАСС слова Картера, сказанные во время выступления базе американских ВВС Киртланд в штате Нью-Мексико.

Картер ещё раз напомнил, что основной целью США в сирийском конфликте является уничтожение ИГ (запрещена в России). Он отметил, что необходимо ликвидировать саму идею того, что на основе идеологии экстремистов можно создать государство и выразил уверенность в том, что победа над ИГ будет достигнута.

12 сентября, вступили в силу новые российско-американские договоренности о достижении в Сирии мира. После этого к практической деятельности приступил Совместный исполнительный центр, в рамках которого военные России и США осуществляли координацию своих ударов.

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