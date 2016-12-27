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Источник Правда.Ру

Bloomberg: Москва не дает укрепиться прозападному правительству в Ливии

Мир » Азия » Ближний Восток

Россия поддержала влиятельного ливийского командира Халифе Хафтару, силы которого контролируют часть территории Ливии. Как отмечают обозреватели Bloomberg, такой шаг со стороны Москвы сильно осложнит задачу Запада по укреплению позиций правительства страны, которое в РФ считают неэффективным.

Bloomberg: Москва не дает укрепиться прозападному правительству
Халифа Хафтар. Фото: AP

Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заявил агентству Bloomberg, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар должен принимать участие в управлении страной. По словам Гатилова, генерал активно борется с боевиками "Исламского государства", запрещенного в РФ, и помогает правительству восстановить контроль над объектами нефтяной промышленности.

Как пишет издание, замглавы МИД раскритиковал спецпосланника ООН в Ливии Мартина Коблера за его поддержку других политических сил. "Коблеру не следует заниматься попытками заключить сепаратные сделки с частью ливийского политистеблишмента за спиной других влиятельных игроков", — сказал Гатилов, добавив, что Хафтар является "ведущей политической и военной фигурой".

Отметим, Халифа Хафтар контролирует больше ливийской территории, чем любые другие силы в стране. В сентябре он захватил большую часть нефтедобывающей инфраструктуры, однако при этом доходы от продажи нефти продолжают поступать в центральный банк Триполи. Как пишет Bloomberg, поддержка Хафтара Россией может создать препятствия попыткам Запада укрепить позиции слабого международно признанного правительства в Триполи.

Роль России в Ливии начала усиливаться после того, как российское вмешательство переломило ход боевых действий в Сирии, укрепив позиции президента страны Башара Асада. Как пишет Bloomberg, Москва пытается вернуть себе влияние на Ближнем Востоке и в прилегающих районах, которое у неё было в советские времена. За последние полгода Хафтар дважды посещал Москву, где встречался в том числе с министрами иностранных дел и обороны России.

Напомним, ранее Ливан также обратился к России за военной и финансовой помощью. Итальянский премьер и российский президент в Санкт-Петербурге прозрачно намекали на возможность более активного участия Москвы в решении ливийского кризиса. Все это заставляет думать о том, что Сирия — это только начало. Россия явно готовится расширить свое присутствие на Ближнем Востоке.

Ливанское правительство не поддалось давлению со стороны стран Залива. Оно сохранило союз с "Хезболлой" и Ираном и сделало "ход конем" — обратилось за помощью к России. Если Москва согласится удовлетворить просьбу Бейрута, то она фактически не просто "перекупит" ливанские вооруженные силы у саудитов, но и получит возможность контролировать стратегически важный регион.

Таким образом получается, что без активного участия России решить проблемы Ближнего Востока невозможно. Это справедливо в отношении Сирии и Ливана, это же справедливо и в отношении Ливии.

Напомним, что Россия ничем себя не запятнала и не скомпрометировала в Ливии, не принимала никакого участия в событиях, сопровождавших "победу демократии" над "диктаторским режимом" Каддафи. Москва ограничилась устной критикой действий Запада и предупреждениями, что ни к чему хорошему это не приведет. Время быстро показало, насколько справедливы были ее прогнозы.

В настоящее время в Ливии речь идет уже не о "демократии". Речь идет о том, чтобы не допустить превращения этой огромной территории — уже не государства и даже не страны — в базу организованного международного терроризма, откуда он будет угрожать "колыбели" и "оплоту" этой самой демократии — Европе. Нужны ответственные действия, и Европа, прекрасно понимая свою импотенцию в этом вопросе, обращается не в Вашингтон и не в НАТО, а к России.

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Темы Ливия Россия Ближний Восток
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