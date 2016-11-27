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Источник Правда.Ру

Армия Сирии освободила от боевиков пять кварталов в Алеппо

Мир » Азия » Ближний Восток

Сирийские правительственные войска за последние двое суток значительно продвинулись в направлении восточных районов города Алеппо.

Армия Сирии освободила от боевиков пять кварталов в Алеппо
Фото: АР

Как сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, в восточной части города от террористов "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и примкнувших к ним бандформирований освобождено пять кварталов и более двух тысяч зданий.

После того как боевики были отброшены силами армии САР, 903 мирных жителя, среди которых больше сотни детей, перебрались в более безопасные части Алеппо.

"Только за последние сутки из удерживаемого боевиками района Джабаль-Бидару вышли 903 мирных жителя, в том числе 119 детей", — сказал представитель Центра. По его словам, также город покинули девять боевиков, которые сложили оружие. Они вышли по коридорам, которые были определены ранее Российским центром.

В Центре отметили, что между боевиками участились столкновения из-за того, что часть террористов хочет покинуть город, а наиболее радикальные формирования им препятствуют. При этом стихийные протесты жителей вынудили террористов оставить кварталы Эль-Касидии, Хайдарии и Ханано, которые находились под их контролем не менее четырех лет.

Как сообщили в Минобороны РФ, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, организовал доставку гуманитарной помощи в освобождённые от боевиков районы Алеппо. В кварталах восстанавливается мирная жизнь, идёт формирование местных органов власти, обеспечиваются безопасность и правопорядок.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что боевики группировок "Джабхат ан-Нусра" и "Ахрар аш-Шам", запрещенных в России, обстреливают гуманитарные коридоры в Алеппо.

По данным ТАСС, боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из районов, где действует гуманитарная пауза. Снайперы ведут интенсивный огонь по специально выделенным коридорам у рынка Сук-эль-Хейр и кольцевой развязки Дуввар-Джандуль.

В сирийском городе Алеппо власти организовали "коридоры безопасности" для желающих покинуть город, которым пользуются безоружные боевики и раненые. Как пишет агентство SANА со ссылкой на источники в официальном Дамаске, сирийские власти отвели свои войска с позиций в нескольких районах города, позволив боевикам и мирным жителям выйти из осажденного города. Сообщалось, что правительство "приняло все меры, чтобы осуществить беспрепятственную эвакуацию мирных граждан и раненых, а также обеспечить вывод из восточных кварталов боевиков".

Напомним, 15 ноября в районах Эль Амрия и Аль Фардус (восточное Алеппо) стихийный митинг мирных жителей был расстрелян террористами. Жертвами боевиков стали 27 человек, еще сотни — ранены.

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Сирийская армия успешно освобождает Алеппо
Темы Алеппо терроризм война в Сирии
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