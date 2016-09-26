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Источник Правда.Ру

Появилась прослушка переговоров военных США и ИГ

Мир » Азия » Ближний Восток

Данные о переговорах американских военных с боевиками  "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) перед наступлением исламистов под Дейр-эз-Зором вслед за авиаударом по армии САР, получены Дамаском.

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Фото: AP

Об этом заявила сегодня, 26 сентября, председатель Народного совета САР Хадия Аббас.

"Сирийская армия прослушивала переговоры между американцами и ДАИШ (арабская аббревиатура ИГ - ред.) перед налетом на Дейр-эз-Зор... Американские силы направили ДАИШ в атаку на позиции сирийских войск после осуществления этих ударов", - заявила Хадия Аббас в Тегеране.

Аббас, которую цитирует ливанский телеканал "Аль-Маядин", рассказала, что у Дамаска есть доказательства намеренного нанесения США ударов по позициям сирийской армии в Дейр эз-Зоре. Детали, отметила парламентарий, будут обнародованы позже.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 17 сентября  самолеты международной "антиигиловской коалиции" нанесли удары по сирийским войскам, окруженным ИГ у аэродрома Дейр-эз-Зора. Тогда от бомб коалиции погибли 62 военнослужащих Сирии, около 100 человек были ранены. Центральное командование ВС США вначале опровергло удар, а после заявило - США признают факт авиаударов американской коалиции под Дейр-эз-Зором и "извиняются", потому как это сделано "по ошибке и случайно".

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился, что коалиция во главе с США нанесла авиаудар нечаянно. "Очень трудно поверить, что разведчики коалиции, созданной США, которая работает против ИГИЛ на всей территории Сирии могли забыть про то, кто где находится. Хотя я не хочу никого ни в чем обвинять", - заявил Лавров.

Кроме того, как стало известно из источников немецкого издания Focus, боевики группировки "Джебхат Ан-Нусры", запрещенной в России, получают противотанковые ракеты TOW напрямую из США

Как отмечает немецкий журнал, интервью с командиром "Ан-нусры" состоялось 10 дней назад. Тогда командир террористической организации заявлял, что если сирийские войска не отступят, конвой ООН, который позднее был атакован с воздуха, не будет пропущен в Алеппо. Собеседник немецкого журналиста также заявил, что боевики не готовы к компромиссам и будут сражаться "до падения режима".

20 сентября, по данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, подвергся чудовищному нападению в районе Орем аль-Кубра  конвой с гуманитарным грузом. В результате атаки погибли около 20 гражданских лиц и сотрудник миссии ООН. По версии МФКК и КП, удару подверглись сразу 18 грузовиков.

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Темы Сирия Дамаск сирийская армия Исламское государство
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