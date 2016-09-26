Боевики "Джебхат ан-Нусры" получают ракеты напрямую из США

Боевики группировки "Джебхат Ан-Нусры", запрещенной в России, получают противотанковые ракеты TOW напрямую из США. Об этом сообщает немецкий журнал Focus со ссылкой на одного из командиров террористической организации.

Фото: АР

"Ракеты нам дали напрямую. Американцы на нашей стороне", — заявил источник журналисту газеты Kölner Stadt-Anzeiger Юргену Тоденхоферу.

Немецкий журнал отмечает, что интервью с командиром "Ан-нусры" состоялось 10 дней назад. Тогда командир террористической организации заявлял, что если сирийские войска не отступят, конвой ООН, который позднее был атакован с воздуха, не будет пропущен в Алеппо. Собеседник немецкого журналиста также заявил, что боевики не готовы к компромиссам и будут сражаться "до падения режима".

Напомним, 20 сентября, по данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, подвергся чудовищному нападению в районе Орем аль-Кубраконвой конвой с гуманитарным грузом. В результате атаки погибли около 20 гражданских лиц и сотрудник миссии ООН. По версии МФКК и КП, удару подверглись сразу 18 грузовиков.

США и их союзники возлагают прямую или косвенную ответственность на Дамаск, ООН назвала случившееся "атакой на человечество", а Минобороны РФ категорически отвергло возможность нанесения ударов по конвою со стороны сирийской армии.

Сообщение об уничтоженном гуманитарном конвое ООН вызвало поток негодующих заявлений мировых политиков и дипломатов. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал незамедлительно провести на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу Международной группы поддержки Сирии, сопредседателями которой должны были стать Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри.

На фоне инцидента в Алеппо, госсекретарь США Джон Керри заявил, что главным препятствием для установления мира в Сирии остается режим президента Асада, который, по его словам, "бомбит все без исключения, в том числе и гуманитарные конвои". "России нужно контролировать Асада", — сказал Джон Керри, напомнив, что соглашение о перемирии, вступившее в силу 12 сентября, заключала Москва, а не Дамаск.

Накануне постпред Саудовской Аравии при ООН Абдалла аль-Муаллими изложил официальную позицию Эр-Рияда. Он заявил, что "удар по гуманитарному конвою нанес сирийский режим". Учитывая, что сирийская оппозиция, в отличие от правительственной армии, не обладает авиацией, потенциал для нанесения подобных ударов есть только у одного участника конфликта — Дамаска, а также у ВКС России.

Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков пресек любые попытки возложить вину на Дамаск или Москву. "Никаких авиаударов по конвою ООН на юго-западной окраине Алеппо российская или сирийская авиация не наносила. Более того, в связи с тем что маршрут передвижения конвоя проходил через территории, подконтрольные боевикам, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии вчера осуществил его сопровождение беспилотными средствами",- сообщил господин Конашенков. По словам генерала, после того как груз был благополучно доставлен к месту назначения, Центр примирения прекратил мониторинг автоколонны. Версия Игоря Конашенкова идет вразрез с американской.

По словам генерала, колонна Сирийского общества Красного Полумесяца была уничтожена не в ходе ударов с воздуха, а другим способом."Мы внимательно изучили видеосъемки так называемых активистов с места событий и не нашли признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса. Все продемонстрированное на видеокадрах — прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо", — заявил Игорь Конашенков.

Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня