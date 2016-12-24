В освобожденные кварталы Алеппо возвращаются мирные жители

По мере разминирования домов в освобожденные кварталы Алеппо стали возвращаться мирные жители.

Фото: AP

Как сообщил РИА Новости сирийский военный источник, где саперы заканчивают свою работу, там уже разрешено жителями возвращаться в свои дома.

"Работы по разминированию продолжаются. Инженеры продолжают находить взрывные устройства и замаскированные мины",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в пятницу были обнаружены и разминированы склады с продовольствием и медикаментами. Так же военные нашли крупные склады боеприпасов.

Место казни, которое организовали террористы, нашли военные в одной из школ. Здесь были обнаружены тела детей, взрослых и пленных сирийских солдат. Некоторые тела были обезглавлены, другие расстреляны практически в упор. По предварительному заключению врачей, террористы казнили пленных четыре или пять дней назад.

Как сообщала Правда.Ру, это далеко не первое место, где пытали и убивали своих жертв террористы, в кварталах сирийского Алеппо, освобожденных от террористов, найдено множество свидетельств зверств. Так боевики превратили кафе в районе Джазмати в тюрьму, где заключенных пытали и вешали на цепи и крюки.

Людей не только истязали с помощью средневековых инструментов для пыток, террористы грабили их, и даже убивали. Так экстремисты убили торговца фруктами на пороге своего дома. Мужчину наказали за то, что тот хотел уйти из населенного пункта. По словам соседей, это был добрый человек, который никому не делал зла, а расстреляли его четыре дня назад только потому, что он вывел свою жену и четверых детей из города.

Отмечается, что до прихода боевиков Джазмати был зажиточным районом, где проживали торговцы текстилем и трикотажем. Теперь вместо торговых вывесок появились лозунги экстремистов.

Вывод террористов из последних кварталов восточного Алеппо начался 15 декабря, но был приостановлен на следующий день, после того как боевики нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных сирийских военнослужащих и оружие. Процесс эвакуации продолжился после того, как оставшиеся радикалы заявили о готовности сдаться и покинуть город.

По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков.

13 декабря, выбив боевиков из их последнего оплота в восточной части Алеппо, в квартале Фирдоус, сирийские военные установили полный контроль над этой частью города.

А 22 декабря командование сирийской армии официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.

Сотни жителей Алеппо вышли поприветствовать военных. Люди поздравляли друг друга с победой, скандировали лозунги в поддержку правительственных войск и сирийского президента Башара Асада.

Можно ли считать успехи в Алеппо окончательной победой в Сирии? На этот вопрос Pravda.Ru ответил научный сотрудник аналитического Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Шарбатулло Содиков:

- Об окончательной победе еще говорить рано, но мы находимся на стадии завершения войны. Со всех сторон сокращаются территории, которые находились под контролем террористов. И мы видим, что за последние двое суток более тысячи боевиков добровольно сдали свое оружие и перешли на сторону действующей власти.

Полностью интервью Шарбатулло Содикова читайте в материале Pravda.Rг Война в Сирии - на стадии завершения.

Смотрите фоторепортаж: Освобожденный Алеппо