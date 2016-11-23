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Сирийская армия захватывает Алеппо

Мир » Азия » Ближний Восток

Бойцы сирийских правительственных войск форсируют операцию по освобождению восточных районов сирийского города Алеппо.

Сирийская армия захватывает Алеппо
Фото: АР

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Аль-Ватан", войска продвигаются от круговой развязки Джандуль в направлении площади Баидин. Поддержку на этом участке фронта им оказывает палестинская бригада "Лива аль-Кудс", наступающая со стороны лагеря беженцев Инзарат.

Артиллерия также ведет огонь по позициям боевиков "Джебхат Фатх аш-Шам"(запрещено в РФ) в квартале Масакин-Ханано. Террористы пытаются удержать его под контролем и перебрасывают туда подкрепления.

По последним данным, как сообщила телестанция Al Mayadeen, войска установили контроль над большей частью района Ард-эль-Хамра и ведут бои за высоты Джебель-Бадро. Как пояснил один из офицеров, участвующих в операции, правительственные силы на этом участке фронта стремятся выбить боевиков из кварталов Масакин-эш-Шабаби и Масакин-эль-Бухус.

"Это необходимо, чтобы положить конец минометным обстрелам аэропорта в Нейрабе", — пояснил он. Сирийские военнослужащие продвигаются с боями в направлении площади Баидин.

Напомним, сирийские военные ранее сумели занять пять выгодных огневых рубежей на подступах к Масакин-Ханано и развивают свой успех.

Ранее стало известно из источников немецкого издания Focus, что боевики группировки "Джебхат Ан-Нусры", запрещенной в России, получают противотанковые ракеты TOW напрямую из США. Как отмечает немецкий журнал, в интервью с журналистом издания командир террористической организации заявлял, что если сирийские войска не отступят, конвой ООН, который позднее был атакован с воздуха, не будет пропущен в Алеппо. Собеседник также заявил, что боевики не готовы к компромиссам и будут сражаться "до падения режима".

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Запад ищет перемирия только тогда, когда террористы, а не гражданские лица находятся в плохом положении. "Они пытаются использовать перемирие, чтобы помочь террористам, предоставить им логистическую помощь, оружие и деньги — все для того, чтобы те стали сильнее и снова начали атаковать", — сказал Асад в интервью сербской газете "Политика".

По его словам, для Вашингтона и его союзников терроризм представляют собой карту, с помощью которой они хотят играть на сирийской арене. Башар Асад уверен, что именно США виноваты в любой неудаче, связанной с перемирием.

Ни взятые на себя обязательства по борьбе с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра", ни обещания оказать влияние на представителей оппозиционных групп с целью соблюдения ими режима прекращения огня в САР так и не выполнены полностью США. Об этом говорится в распространенном в документе с фактами выполнения РФ своих обязательств по договоренностям с США по Сирии и их нарушений Вашингтоном. С текстом этого документа можно ознакомиться на сайте Министерства обороны России.

В документе, в частности, указывается, что США не осуществляли в Сирии борьбу с признанной СБ ООН террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" и не предоставляли РФ полной информации о расположении боевиков этой группировки в САР, что затрудняло их отделение от представителей умеренной оппозиции.

Вместо взятых на себя обязательств по организации гуманитарного доступа в г. Алеппо, США допустили заминирование силами оппозиции все подступы к Алеппо, а лидеры оппозиционных групп отказались пропустить гуманитарные конвои ООН.

Из-за вполне определенных указаний из Вашингтона американские специалисты, прибывшие в Сирию для создания совместного исполнительного центра (СИЦ) России и США, целью которого является планирование совместных ударов по объектам "Джабхат ан-Нусры" и ИГИЛ, так и не приступили к работе.

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