Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Сергей Шойгу: ВКС России уничтожили в Сирии 35 тысяч боевиков

Мир » Азия » Ближний Восток

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу во время заседания коллегии ведомства заявил, что в ходе операции Воздушно-космических сил России в Сирии ликвидированы 35 тысяч боевиков.

Сергей Шойгу: ВКС России уничтожили в Сирии 35 тысяч боевиков
Фото: АР

Как сообщает RT, ссылаясь на слова министра, оружие сложили девять тысяч боевиков, также ВКС России уничтожили более 700 тренировочных лагерей боевиков на территории Сирии.

Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства, в которой участвует президент Владимир Путин, также сообщил, что доля боеготовых пусковых установок в Ракетных войсках стратегического назначения достигает 99%.

"Стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. В Ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находится 99% пусковых установок, из них более 96% — в постоянной готовности к немедленному пуску (ракет)", — сказал министр.

Ранее Россия и США провели видеоконференцию по выполнению меморандума о безопасности полётов при операциях в воздушном пространстве Сирии. Обе стороны отметили эффективность взаимодействия при выводе боевиков из Алеппо.

Сирийская армия установила контроль над всей территорией города Алеппо. Об этом сообщил официальный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Сейчас проходит этап практических гуманитарных действий.

Напомним, осенью 2015 года начались активные действия России в борьбе с террористами в Сирии. "Россия укрепила свои внешнеполитические позиции, несомненно, и заставила считаться с нами, заставила Запад пойти на целый ряд шагов по разным направлениям. Ситуацию в Сирии без нас решить на данный момент невозможно. С нами вынуждены считаться и США, и Европа, и Турция, и другие игроки в этом регионе", — рассказал ранее Pravda. Ru политолог Сергей Михеев.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что современное российское оружие в целом продемонстрировало надежность и эффективность в ходе операции в Сирии.

"Многие современные отечественные образцы вооружения прошли проверку в сложных условиях пустынной местности и в целом показали свою надежность и эффективность", — сказал министр на военно-технической конференции, посвященной совершенствованию вооружения с учетом сирийского опыта.

"За время операции в Сирии удалось стабилизировать ситуацию в стране, освободить значительную часть ее территории от бандформирований международных террористов, наладить работу российского Центра по примирению враждующих сторон", — отметил глава Минобороны.

"В ходе операции Воздушно-космические силы России наносили удары по местам скопления боевиков и их инфраструктуре, занимались доставкой гуманитарных грузов жителям Сирии. Получен практический опыт стрельб высокоточным оружием большой дальности с надводных кораблей и подводных лодок из акваторий Каспийского и Средиземного морей. Самолеты стратегической авиации в реальной боевой обстановке впервые применили новые ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью действия до 4,5 тысячи километров", — перечислил Шойгу.

Министр добавил, что опыт, полученный в ходе операции в Сирии, должен учитываться при эксплуатации военной техники и разработке нового оружия. "Сейчас создают перспективное оружие, которое поступит в войска уже в ближайшем будущем, — сказал министр. — Важно, чтобы при разработке новых образцов, а также эксплуатации имеющейся техники учитывался сирийский опыт".

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня


Боевики в Сирии убивают друг друга
Темы армия оборона война в Сирии
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Дыхательная гимнастика от головной боли
Здоровье
Дыхательная гимнастика от головной боли
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Убийство посла России. Взгляд из Турции
Министерство обороны
Аргумент против "стай": Чем ответит Россия на супероружие США
США и Канада
Ростислав Ищенко: "США боятся утратить статус мировой державы"
Читательский топ
Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов

Не отходя далеко от места продажи, парень решил развернуть деньги и пересчитать. Как вдруг оказалось, что они не настоящие.

Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Религия
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Происшествия
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла

Спустя несколько часов после теракта в Анкаре официальный Киев не нашел слов, чтобы выразить свое отношение к произошедшему. Зато хватает невменяемых комментариев от украинских политиков.

Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Советское наследие
Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный
США и Канада
Аляску продали, сдали в аренду или подарили?
Украина
Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом

Администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.

Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом
Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Мир
Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Общество
При строительстве Керченского моста нашли древний некрополь
Здоровье
Чешские ученые выяснили: Пиво разлагает внутренние органы
Харун Яхья Убийство посла России. Взгляд из Турции Харун Яхья Игорь Буккер Эксперимент педофилов: Новаторство и господдержка Игорь Буккер Любовь Степушова (Люлько) Германия парализована террором Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
vkontakte_91970203 Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Sasha Semikin Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Аргумент против "стай": Чем ответит Россия на супероружие США
Беспечный Ангел Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Андрей Небензя Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Sasha Semikin Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
vkontakte_196818269 Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
vkontakte_191420913 Владимир Путин: возврат к СССР невозможен, но
vkontakte_191420913 Владимир Путин: возврат к СССР невозможен, но
Серёга RU ВЦИОМ назвал трех самых популярных политиков РФ
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?