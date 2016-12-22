Сергей Шойгу: ВКС России уничтожили в Сирии 35 тысяч боевиков

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу во время заседания коллегии ведомства заявил, что в ходе операции Воздушно-космических сил России в Сирии ликвидированы 35 тысяч боевиков.

Фото: АР

Как сообщает RT, ссылаясь на слова министра, оружие сложили девять тысяч боевиков, также ВКС России уничтожили более 700 тренировочных лагерей боевиков на территории Сирии.

Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства, в которой участвует президент Владимир Путин, также сообщил, что доля боеготовых пусковых установок в Ракетных войсках стратегического назначения достигает 99%.

"Стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. В Ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находится 99% пусковых установок, из них более 96% — в постоянной готовности к немедленному пуску (ракет)", — сказал министр.

Ранее Россия и США провели видеоконференцию по выполнению меморандума о безопасности полётов при операциях в воздушном пространстве Сирии. Обе стороны отметили эффективность взаимодействия при выводе боевиков из Алеппо.

Сирийская армия установила контроль над всей территорией города Алеппо. Об этом сообщил официальный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Сейчас проходит этап практических гуманитарных действий.

Напомним, осенью 2015 года начались активные действия России в борьбе с террористами в Сирии. "Россия укрепила свои внешнеполитические позиции, несомненно, и заставила считаться с нами, заставила Запад пойти на целый ряд шагов по разным направлениям. Ситуацию в Сирии без нас решить на данный момент невозможно. С нами вынуждены считаться и США, и Европа, и Турция, и другие игроки в этом регионе", — рассказал ранее Pravda. Ru политолог Сергей Михеев.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что современное российское оружие в целом продемонстрировало надежность и эффективность в ходе операции в Сирии.

"Многие современные отечественные образцы вооружения прошли проверку в сложных условиях пустынной местности и в целом показали свою надежность и эффективность", — сказал министр на военно-технической конференции, посвященной совершенствованию вооружения с учетом сирийского опыта.

"За время операции в Сирии удалось стабилизировать ситуацию в стране, освободить значительную часть ее территории от бандформирований международных террористов, наладить работу российского Центра по примирению враждующих сторон", — отметил глава Минобороны.

"В ходе операции Воздушно-космические силы России наносили удары по местам скопления боевиков и их инфраструктуре, занимались доставкой гуманитарных грузов жителям Сирии. Получен практический опыт стрельб высокоточным оружием большой дальности с надводных кораблей и подводных лодок из акваторий Каспийского и Средиземного морей. Самолеты стратегической авиации в реальной боевой обстановке впервые применили новые ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью действия до 4,5 тысячи километров", — перечислил Шойгу.

Министр добавил, что опыт, полученный в ходе операции в Сирии, должен учитываться при эксплуатации военной техники и разработке нового оружия. "Сейчас создают перспективное оружие, которое поступит в войска уже в ближайшем будущем, — сказал министр. — Важно, чтобы при разработке новых образцов, а также эксплуатации имеющейся техники учитывался сирийский опыт".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня