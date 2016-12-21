Госдеп возмущен: Это мы принесли мир в Сирию!

Представитель госдепартамента Джон Кирби в рамках регулярного пресс-брифинга в Вашингтоне заявил, что США не согласны с тем, что они теряют лидерство в сирийском урегулировании в связи с совместными шагами Москвы, Тегерана и Анкары в этом направлении.

Фото: АР

"Мы по-прежнему активны на дипломатическом поле. Это не значит, что США больше не лидер, если Россия, Турция и Иран собираются в Москве. Это не означает, что американская дипломатия теперь пустая, недействительная, не является частью более широких усилий", — цитирует РИА Новости Кирби.

По его словам, США поддерживают любые попытки мирного урегулирования, однако необходимо, чтобы стороны не только закрепили результат переговоров на бумаге, но и реализовали его на практике.

"Нас не исключали, не отставляли в сторону", — сказал Кирби. Представитель госдепа напомнил, что Вашингтон участвует в ряде многосторонних форматов по Сирии, например, в рамках недавней поездки госсекретаря Джона Керри в Саудовскую Аравию.

"Сейчас не время показывать друг на друга пальцем за дипломатическим столом переговоров, чтобы определить, кто не соблюдал свои обязательства. Пришло время попытаться взять то, что Россия пообещала, и попытаться реализовать, — заявил дипломат. — Не думаю, что будет полезно или конструктивно заниматься перечислением, кто здесь не соблюдал свои обязательства, поскольку очевидно, что это Россия раз за разом не соблюдала свои обязательства".

Напомним, 20 декабря в Москве главы внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф согласовали совместное заявление по политическому процессу в Сирии.

Ранее бывший посол США в Хорватии Питер Гэлбрейт в эфире CNN заявил, что единственное, что осталось США в Сирии, — договориться с Москвой и Дамаском об условиях капитуляции оппозиции. По его словам, для оппозиции гражданская война проиграна, поэтому поддерживать ее не представляет никакого смысла.

"Сейчас преимущество на стороне сирийского правительства, которое поддерживают силы Ирана, военно-воздушная мощь России, шииты из Ирака и Афганистана, "Хезболла". Власть в их руках. Не вижу смысла впредь оказывать поддержку оппозиции, которая уже проиграла в гражданской войне. Это лишь ведет к большим смертям", — приводит слова Гэлбрейта Ино ТВ.

Запад проиграл войну в Сирии и должен признать свое поражении, сказал в интервью BBC экс-начальник Штаба обороны Британии генерал Дэвид Ричардс. По его мнению, сейчас самое время сфокусироваться на решении гуманитарных вопросов.

"Я боюсь, что мы проиграли войну, но это не означает, что если мы возьмем на вооружение правильную стратегию, мы должны упустить мир. Я думаю, что именно на этом западные политики и государственные деятели должны сейчас сфокусироваться", — сказал Ричардс.

Сенатор Республиканской партии от штата Аризона Джон Маккейн также заявил, что последние события свидетельствуют о том, что США потеряли свое лидерство в мире. "Это знак возможного подрыва мирового порядка, установленного после Второй мировой войны, который был одним из самых мирных периодов во всемирной истории", — цитирует его CNN.

Отметим, ранее в интервью Fox News американский президент Барак Обама заявлял, что только США "может гарантировать себе доминирование в XXI веке", о праве "выкручивать всему миру руки" и "исключительности" Америки. Кроме того, Обама сказал, что Россия всего лишь "региональная держава, и не из-за силы, а из-за своей слабости является угрозой для некоторых своих соседей".

"Россия, на самом деле, достигла такого большого успеха в борьбе с терроризмом за год. В то же время мы видим, что американцы под видом гуманитарной помощи вбрасывают туда оружие, в том числе и летальное оружие. То же самое делают саудиты, катаровцы и турки тоже. Россия, напротив, поставляет гуманитарную помощь: еду, одежду, одеяла, — ну все. Сотни тысяч тонн уже отправили в Сирию. Наверное, больше, чем на Донбасс.

Второе — русские всерьез борются с терроризмом. А покажите хоть один настоящий успех коалиции во главе с США. Что они делают и сделали за пять лет? Только качали нефть, газ и давали деньги этим боевикам. То же самое — саудиты и катарцы. А турки вообще экспортируют боевиков. Ни один американский самолет никогда всерьез не бомбил инфраструктуры ИГИЛ, они не убивали боевиков", — рассказал ранее Pravda.Ru российский журналист, сценарист и режиссер сирийского происхождения доктор Иса Иса.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня