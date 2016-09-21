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Источник Правда.Ру

Россия представила США неприятные факты касательно гумконвоя в Алеппо

Мир » Азия » Ближний Восток

Минобороны РФ в лице официального представителя, генерал-майора Игоря Конашенкова, раскрыло некоторые подробности, проливающие свет на инцидент с гумконвоем под Алеппо.

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Как заявил Конашенков, к обнародованию информации Россию подтолкнула «категоричность устных обвинений заместителя советника президента США по национальной безопасности господина Бена Родса, который обвинил Россию в нанесении авиаудара по гуманитарному конвою в Алеппо, а также утечки американской стороны о якобы присутствии там самолетов Су-24".

"Начну с того, что Минобороны России располагает данными объективного контроля воздушной обстановки вечером 19 сентября в период, когда якобы был нанесен авиаудар по гумконвою. Российские самолеты не планировали и не наносили каких-либо ударов в районе населенного пункта Урум-Эль-Кубра. Поэтому их в данном районе не было вообще", - отметил официальный представитель Минобороны в ходе брифинга.

"Более того, вечером 19 сентября в ходе телефонных переговоров российским представителем командования авиагруппы на авиабазе "Хмеймим" был подробно об этом проинформирован представитель командования ВВС США в звании полковник. Фамилия его хорошо известна американской стороне. Вечером 19 сентября именно в этом районе, в воздухе, на высоте 3600 метров и двигаясь со скоростью около 200 километров в час, находился ударный беспилотник международной коалиции, взлетевший с турецкой авиабазы "Инджирлик», - рассказал Конашенков.

Беспилотник был идентифицирован, как объект типа "Предатор". Такие беспилотники способны не только вести мониторинг местности, но и наводить наземные средства поражения, а также самостоятельно наносить высокоточные удары по наземным объектам.

"Хочу подчеркнуть, что, как и в случае с трагедией в Дейр эз-Зор 17 сентября, когда в результате авиаудара коалиции погибло и было ранено более 200 человек, мы не делаем голословных выводов. Вопрос, с какой целью этот беспилотник находился в данной точке в нужное время и какие задачи там выполнял, знают его владельцы. Также обращаю ваше внимание на определенные закономерности. В последние дни голословные обвинения России в якобы неприцельных бомбардировках Сирии, (например, сегодня в Хан Тумане) нарастают в геометрической прогрессии. Прием этот всем давно известен. А мотивы его лежат на поверхности", - заключил представитель Минобороны.

Напомним, что в ночь на вторник совместный конвой Сирийского арабского Красного полумесяца (САКП) и гуманитарных организаций ООН подвергся обстрелу в районе Урум аль-Кубра, к северо-западу от города Алеппо. Конвой состоял из 31 грузовика и вез помощь для 78 тысяч человек.

Стоит отметить, что сорванное перемирие в Сирии находилось под пристальным наблюдением России. Во многих районах курсировали беспилотники. Из Алеппо велась прямая трансляция. Таким образом, любая провокация не должна была остаться незамеченной. В свете нижесказанного, логично предположить, что Минобороны РФ в любой момент способно подкрепить свои аргументы фотографиями, данными со спутников и так далее. Поэтому, в отношении США сказать можно одно - оправдывайтесь господа!

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Темы Алеппо гумконвой беспилотник Минобороны РФ
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