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Источник Правда.Ру

Германия не подтвердила авиаудар по конвою в Алеппо

Мир » Азия » Ближний Восток

Заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер заявила, что у Германии нет данных подтверждающих факт бомбардировки гуманитарного конвоя в Сирии.

Германия не подтвердила авиаудар по конвою в Алеппо
Фото: АР

"У правительства нет собственных верифицированных данных о том, кто несет ответственность за произошедшее", — цитирует ТАСС Ульрике Деммер.

В своем заявлении Деммер воздержалась от использования термина "бомбардировка", назвав случившееся "нападением". Представитель правительства заявила, что для такой квалификации "нет гарантированных сведений". Деммер также добавила, что ФРГ резко осуждает произошедшее.

Напомним, 20 сентября, по данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, подвергся чудовищному нападению в районе Орем аль-Кубраконвой конвой с гуманитарным грузом. В результате атаки погибли около 20 гражданских лиц и сотрудник миссии ООН. Подробности нападения не раскрываются. Известно лишь, что трагедия произошла в тот момент, когда состоявший из 31 грузовика конвой ООН прибыл на место назначения и производил разгрузку гуманитарной помощи для Алеппо.

Как сообщает "Коммерсантъ", США и их союзники возлагают прямую или косвенную ответственность на Дамаск, ООН назвала случившееся "атакой на человечество", а Минобороны РФ категорически отвергли возможность нанесения ударов по конвою со стороны сирийской армии.

Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков пресек любые попытки возложить вину на Дамаск или Москву. "Никаких авиаударов по конвою ООН на юго-западной окраине Алеппо российская или сирийская авиация не наносила. Более того, в связи с тем что маршрут передвижения конвоя проходил через территории, подконтрольные боевикам, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии вчера осуществил его сопровождение беспилотными средствами",- сообщил господин Конашенков. По словам генерала, после того как груз был благополучно доставлен к месту назначения, Центр примирения прекратил мониторинг автоколонны.

Версия Игоря Конашенкова идет вразрез с американской. По словам генерала, колонна Сирийского общества Красного Полумесяца была уничтожена не в ходе ударов с воздуха, а другим способом.

"Мы внимательно изучили видеосъемки так называемых активистов с места событий и не нашли признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса. Все продемонстрированное на видеокадрах — прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо", — заявил Игорь Конашенков.

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Поле битвы — Сирия
Темы Сирия Алеппо авиаудар
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