Мировые СМИ: В Сирии разгорается огонь Третьей мировой

Возобновление боевых действий между правительственными войсками Сирии и оппозицией совпало с уничтожением гуманитарного конвоя в Алеппо, вызвавшим шок на Западе и в арабском мире.

Как сообщает "Коммерсантъ", США и их союзники возлагают прямую или косвенную ответственность на Дамаск, ООН назвала случившееся "атакой на человечество", а Минобороны РФ категорически отвергли возможность нанесения ударов по конвою со стороны сирийской армии.

20 сентября, по данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, подвергся чудовищному нападению в районе Орем аль-Кубраконвой конвой с гуманитарным грузом. В результате атаки погибли около 20 гражданских лиц и сотрудник миссии ООН. Подробности нападения не раскрываются. Известно лишь, что трагедия произошла в тот момент, когда состоявший из 31 грузовика конвой ООН прибыл на место назначения и производил разгрузку гуманитарной помощи для Алеппо. По версии МФКК и КП, удару подверглись сразу 18 грузовиков.

Сообщение об уничтоженном гуманитарном конвое ООН вызвало поток негодующих заявлений мировых политиков и дипломатов. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал незамедлительно провести на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу Международной группы поддержки Сирии, сопредседателями которой должны были стать Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри.

На фоне инцидента в Алеппо, госсекретарь США Джон Керри заявил, что главным препятствием для установления мира в Сирии остается режим президента Асада, который, по его словам, "бомбит все без исключения, в том числе и гуманитарные конвои". "России нужно контролировать Асада",- сказал Джон Керри, напомнив, что соглашение о перемирии, вступившее в силу 12 сентября, заключала Москва, а не Дамаск.

Накануне постпред Саудовской Аравии при ООН Абдалла аль-Муаллими изложил официальную позицию Эр-Рияда. Он заявил, что "удар по гуманитарному конвою нанес сирийский режим". Учитывая, что сирийская оппозиция, в отличие от правительственной армии, не обладает авиацией, потенциал для нанесения подобных ударов есть только у одного участника конфликта — Дамаска, а также у ВКС России.

Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков пресек любые попытки возложить вину на Дамаск или Москву. "Никаких авиаударов по конвою ООН на юго-западной окраине Алеппо российская или сирийская авиация не наносила. Более того, в связи с тем что маршрут передвижения конвоя проходил через территории, подконтрольные боевикам, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии вчера осуществил его сопровождение беспилотными средствами",- сообщил господин Конашенков. По словам генерала, после того как груз был благополучно доставлен к месту назначения, Центр примирения прекратил мониторинг автоколонны.

Версия Игоря Конашенкова идет вразрез с американской. По словам генерала, колонна Сирийского общества Красного Полумесяца была уничтожена не в ходе ударов с воздуха, а другим способом.

"Мы внимательно изучили видеосъемки так называемых активистов с места событий и не нашли признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса. Все продемонстрированное на видеокадрах — прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо", — заявил Игорь Конашенков.

Напомним, 20 сентября сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России отбили атаку террористов в районе квартала Аль-Шкейф на северной окраине Алеппо и восстановили контроль над южной окраиной квартала Аль-Шкейф. Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, в ходе ожесточенных боев сирийская армия уничтожила четыре БМП, семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и около 40 боевиков.

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