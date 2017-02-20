Террористы бегут из Сирии

Правительственные войска Сирии с начала года освободили от террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) уже 53 населенных пункта. Такие данные содержатся в информационном бюллетене российского Центра по примирению, опубликованном в воскресенье на официальном сайте минобороны России.

Фото: AP

Продолжает расти число присоединившихся к перемирию населенных пунктов. За сутки их стало больше на три. Сейчас таких населенных пунктов уже 1263.

Также продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, заявивших о перемирии, не изменилось и остается на уровне 110, передает РИА "Новости".

По данным ООН, за время конфликта погибли порядка 300 тысяч сирийцев.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал условие, при котором будет возможно сотрудничество между Вашингтоном и Москвой в Сирии. По его словам, такое взаимодействие невозможно, пока Россия не признает, что "не вся сирийская оппозиция — это террористы".

К слову, ранее в российском МИДе уже говорили о неспособности США выполнить взятые на себя обязательства — прежде всего, в вопросе размежевания террористов и так называемой "умеренной оппозиции".

Пока Штаты говорят о "российской угрозе" и ставят условия, американские эксперты все чаще отмечают, что Россия сделала гораздо больше для других стран, нежели Америка. Обозреватель The Huffington Post Дэн Ковалик в своей статье отмечает, что на протяжении ХХ века Америка "была куда более жестокой и кровожадной", чем Россия. И сейчас именно Штаты следует считать угрозой миру.

"Дэн Ковалик указал на разницу работы США в Афганистане, Сирии, Ливии, то есть под лозунгами демократии и якобы наведения порядка США заходили в эти страны и… Эти страны деградировали, они вернулись в средневековье, они сейчас разрушены и контролируются степными радикальными бедуинами.

В Сирии же было аккуратное вмешательство Российской Федерации: потери невелики, затраты невелики, времени потрачено на эффективные удары намного меньше, чем у Штатов. В итоге государственность в Сирии восстановлена, города начинают оживать, туда возвращаются люди, Россия везет туда гуманитарную помощь. Вот она — разница между русским вмешательством, позитивным, и американским, приводящем к хаосу и разрухе", — рассказал "Правде.Ру" Алексей Фененко, доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова.

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