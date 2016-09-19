В Израиле неизвестный начал резать полицейских

В ночь на понедельник в Иерусалиме неизвестный напал на двоих полицейских с ножом. Об этом сообщает France Presse.

В результате инцидента нападавший был тяжело ранен.

Отмечается, что 20-летняя сотрудница полиции в результате нападения находится в тяжёлом состоянии, а состояние второго пострадавшего стража порядка оценивается медиками как средней степени тяжести.

Нападавший сейчас находится в критическом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Напомним, что 18 июля палестинец ранил металлической отверткой нескольких израильских военных. Инцидент произошел на Западном берегу реки Иордан, к юго-западу от города Вифлеема. Нападавший был обезврежен ответным огнем из автоматов.

Этот случай далеко не первый. С осени прошлого года произошло несколько сотен атак позиций израильской армии. Жертвами нападений стали около 40 человек.

"Палестинец ударил холодным оружием двух солдат... Реагируя на угрозу, те открыли огонь по нападавшему и задержали его", - сообщило военное ведомство Израиля по сегодняшнему факту нападения.

Оба военнослужащих получили легкие ранения. Задержанный палестинец также получил повреждения.

Брат нападавшего несколько месяцев назад совершил ножевую атаку примерно в этом же районе.

Всего с середины сентября прошлого года, когда началось нынешнее обострение конфликта, палестинцы совершили 146 нападений с применением холодного оружия, 51 раз в терактах применялось огнестрельное оружие. Было зафиксировано 30 автомобильных таранов и один самоподрыв террориста-смертника.

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