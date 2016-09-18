Представитель США сбежала от российских обвинений в ООН

Ночью 18 сентября Москва созвала экстренное заседание совета безопасности ООН в связи с авиаударами американских ВВС по правительственным войскам в Сирии в районе Дейр-эз-Зора, в результате которых погибли 62 сирийских военных, а террористы получили возможность укрепить свои позиции.

Виталий Чуркин. Источник фото: Правда.Ру

Постпред России в ООН Виталий Чуркин заявил, что Белому дому теперь придется постараться, чтобы убедить мировое сообщество в том, что это была очередная ошибка, а не провокация или целенаправленная поддержка террористов.

Как сообщает НТВ, постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр демонстративно не заходила в зал, пока там выступал российский полпред Виталий Чуркин. Пауэр предпочла общаться с журналистами в коридоре, назвав само заседание "фарсом".

"Год назад, на Генассамблее ООН Россия решила присоединиться к режиму Асада, только разжигая конфликт и самое плохое, используя ту же практику, бомбя больницы, лагеря беженцев и рынки без единого слова сожаления. И они созывают вот это экстренное заседание? Правда?"- заявила Саманта Пауэр.

"Когда собрались консультации, я стал делиться своими озабоченностями с членами Совета. Как выяснилось, Пауэр вышла к прессе и не слушая меня начала критиковать и ругать во всём Россию, даже критиковать нас за то, что мы созвали это заседание", — приводит РИА Новости слова Чуркина.

При этом, постпред США в ООН вышла к журналистам и назвала инициативу Москвы по созыву заседания "циничной и лицемерной выходкой".

Дейр-эз-Зор, по которому ударили американские самолеты, занимает стратегическое положение. Вокруг города много нефтяных месторождений, через него идет дорога из Ракки, столицы самозванного халифата запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство", на Багдад. Тут же дорога из Дамаска на северо-восток Сирии. Закрепившись в городе, войска Асада собирались расширять плацдарм, а были вынуждены обороняться.

После налета американцев боевики ИГИЛ немедленно перешли в наступление и выбили части сирийской армии с одной из позиций, поэтому в Сирии произошедшее без обиняков назвали "неприкрытой агрессией". Россия заподозрила провокацию.

"Конечно, подозрительно, что США выбрали именно это время, чтобы осуществить удары с воздуха. С чего бы вдруг им решить помогать сирийской армии защищать Дейр-эз-Зор? США не сделали ничего, чтобы защитить Пальмиру. Отряды ИГИЛ маршем прошли 100 километров, и их никто не атаковал из коалиции", — сказал представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

Атака американцев сорвала режим прекращения огня в Сирии, о котором Россия и США договорились в феврале, и нарушила данное сирийскому правительству обещание о том, что силы коалиции не будут наносить удары по правительственным войскам.

"Очень обидно, что в такой ответственный момент американцы пошли на такие шаги. Можно высказать предположение, что они просто потеряли контроль над ситуацией, потому что они не в состоянии уже длительное время выполнить те обещания, которые нам давали", — сказал Виталий Чуркин.

Чуркин также покинул зал заседания, когда Пауэр пришла туда выступать. "Совершенно беспрецедентно вызывающая позиция. В этих условиях и мне стало неинтересно слушать, как она будет обвинять нас во всех смертных грехах, и я, в свою очередь, тоже ушёл. Там остались наши делегации", — сказал Чуркин.

Постпред России в ООН добавил, что если расценивать поступок Пауэр как знак возможной реакции Вашингтона на авиаудар по сирийским войскам, "то у нас серьёзные неприятности".

В свою очередь, постпред США при ООН заявила, что России не следовало созывать чрезвычайное заседание из-за "одного-единственного удара с воздуха, который если и попал по правительственным войскам, то по ошибке".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику в адрес России со стороны постпреда США при ООН Саманты Пауэр на своей странице в Facebook: "Дорогая Саманта Пауэр, чтобы узнать значение слова "стыд", советую Вам съездить в Сирию и пообщаться там с людьми. Не с "нусравцами", не с умеренной оппозицией, о доставке гуманитарной помощи которым так беспокоится Вашингтон. Не с проживающими на западе борцами за светлое будущее этой страны. А с людьми, которые там живут, несмотря на то, что уже почти 6 лет над их страной ставится кровавый эксперимент при активном участии Вашингтона. Я с сирийцами общаюсь регулярно: представителями оппозиции из сирийских городов, детьми-сиротами, которые приезжают в Россию на отдых и реабилитацию, журналистами".

Также стало известно, что Министерство обороны Австралии признало участие самолётов ВВС Австралии в авиаударе коалиции во главе с США по позициям сирийской армии. "Австралийские самолёты были среди принимавших участие в военной операции коалиции. Однако мы бы никогда не нанесли преднамеренный удар по сирийским военным. Выражаем соболезнования семьям убитых и пострадавших в этом инциденте сирийских военных", — приводит АВС заявление минобороны Австралии.

Напомним, 17 сентября в период с 17:00 по 17:50 по Москве в районе аэродрома Дейр-эз-Зор самолетами международной антиигиловской коалиции — два F16 и два А10 — нанесено четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящихся в окружении террористических группировок ИГ (запрещена в России). По информации, полученной от сирийского командования в городе Дейр-эз-Зор, в результате удара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 ранены.

12 сентября вступили в силу новые российско-американские договоренности о достижении в Сирии мира. Объявлено о перемирии. После этого к практической деятельности приступит Совместный исполнительный центр, в рамках которого военные России и США будут осуществлять координацию своих ударов.

Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня