В Генштабе РФ рассказали о совместной с Турцией операции в Сирии

ВКС России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию против террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в России.

Фото: АР

Как заявил на брифинге начальник главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской, операция, согласованная с сирийской стороной, проходит в пригородах населенного пункта Эль-Баб. В ней участвуют девять ударных самолетов ВКС — четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь турецких самолетов — четыре F-16 и четыре F-4.

Они наносят удары по 36 объектам. "Хочу подчеркнуть, что все они были заранее согласованы по линии генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран", — цитирует Рудского РИА Новости.

По его словам, оценка первых результатов операции показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой группировок.

Ранее Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. При этом договоренность не распространяется на террористические организации. Это соглашение — еще одно доказательство того, что политическая провокация с целью поссорить страны не сработала. Напомним, российский дипломат Андрей Карлов был убит 19 декабря в Галерее современного искусства в Анкаре. Убийца выстрелил послу в спину во время выступления Андрея Карлова на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". В дипломата стрелял 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.

Эксперты считают, что организаторам провокации не удастся поссорить Россию и Турцию. "Эрдоган испытывает очень серьезную обеспокоенность, об этом свидетельствуют его телефонные разговоры и извинения за события, которые произошли, вне всякого сомнения, без вины официальной Анкары. Поэтому данная трагедия, которая произошла с нашим послом, она не только не формирует риски, она, наоборот, сделает еще более плотным и перспективным налаживание конструктивного не только экономического, но и военно-политического диалога", — рассказал Pravda.Ru первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев.

В сентябре 2016 года начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Турцию, где провел переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Темами обсуждения в Анкаре были перспективы урегулирования кризиса в Сирии и двустороннее военное сотрудничество.

Вооруженные силы Турции перешли границу с Сирией 24 августа. Целью операции стал город Джараблус, удерживаемый боевиками "Исламского государства". В Сирии происходящее назвали нарушением суверенитета, Дамаск не давал разрешения на действия Анкары, как в случае с операцией российских ВКС в сентябре 2015 года.

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