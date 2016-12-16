Запад досыта кормил террористов в голодающем Алеппо?

Начальник Главного оперативного управления генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил, что в освобожденных районах восточного Алеппо найдены склады с продуктами, доставленными террористам из-за рубежа.

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"Эти продукты употреблялись только террористами и членами их семей, население Алеппо в это время страдало от недоедания, — приводит слова Рудского "Интерфакс". — По всей видимости, западные страны и гуманитарные организации не спешат направлять помощь Алеппо, так как там больше нет ее основных получателей — боевиков, а мирные жители их не интересуют".

Напомним, ранее официальный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что что сирийская армия установила контроль над всей территорией города Алеппо. Сейчас, по его словам, наступает этап практических гуманитарных действий. Оказание помощи местным жителям продолжается. Они получают горячее питание, и при необходимости — медицинскую помощь. Также стало известно, что через специальный коридор в Алеппо будут направлены двадцать автобусов и десять машин скорой помощи.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что для Вашингтона и его союзников терроризм представляют собой карту, с помощью которой они хотят играть на сирийской арене. Также стало известно, что боевики группировки "Джебхат Ан-Нусры", запрещенной в России, получали противотанковые ракеты TOW напрямую из США. "Ракеты нам дали напрямую. Американцы на нашей стороне", — заявил один из командиров террористической организации журналисту газеты Kölner Stadt-Anzeiger Юргену Тоденхоферу.

Напомним, Барак Обама весной прошлого года, общаясь с журналистами телеканала Vice News рассказал о своем видении на роль США в образовании "Исламского государства". Обама прямо заявил об участии Штатов в ее зарождении. "ИГ является прямым наследником "Аль-Каиды" в Ираке, который вырос из нашего вторжения в эту страну",- отметил он. Правда, добавил, что такого результата "не ожидал".

Дональд Трамп также обвинял Барака Обаму в создании запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". "Мы, США, развязали конфликты на Ближнем Востоке, и это было ужасной ошибкой. Обама пришел и сделал все еще хуже. Он является основателем ИГ, он — его создатель", — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида во время предвыборной кампании.

"В Сирии Америка преследует свои собственные цели, то есть — свержение режима Асада и разгром правительственных сил. А разгромить ИГ, другие террористические организации — это для американцев второй вопрос. Разрыв договоренностей с Россией развязывает Вашингтону руки в проведении этой политики", — рассказал ранее Pravda.Ru доктор политических наук, заведующий кафедрой регионального управления Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Владимир Штоль.

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