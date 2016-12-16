Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Запад досыта кормил террористов в голодающем Алеппо?

Мир » Азия » Ближний Восток

Начальник Главного оперативного управления генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил, что в освобожденных районах восточного Алеппо найдены склады с продуктами, доставленными террористам из-за рубежа.

Запад досыта кормил террористов в голодающем Алеппо?
Фото: АР

"Эти продукты употреблялись только террористами и членами их семей, население Алеппо в это время страдало от недоедания, — приводит слова Рудского "Интерфакс". — По всей видимости, западные страны и гуманитарные организации не спешат направлять помощь Алеппо, так как там больше нет ее основных получателей — боевиков, а мирные жители их не интересуют".

Напомним, ранее официальный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что что сирийская армия установила контроль над всей территорией города Алеппо. Сейчас, по его словам, наступает этап практических гуманитарных действий. Оказание помощи местным жителям продолжается. Они получают горячее питание, и при необходимости — медицинскую помощь. Также стало известно, что через специальный коридор в Алеппо будут направлены двадцать автобусов и десять машин скорой помощи.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что для Вашингтона и его союзников терроризм представляют собой карту, с помощью которой они хотят играть на сирийской арене. Также стало известно, что боевики группировки "Джебхат Ан-Нусры", запрещенной в России, получали противотанковые ракеты TOW напрямую из США. "Ракеты нам дали напрямую. Американцы на нашей стороне", — заявил один из командиров террористической организации журналисту газеты Kölner Stadt-Anzeiger Юргену Тоденхоферу.

Напомним, Барак Обама весной прошлого года, общаясь с журналистами телеканала Vice News рассказал о своем видении на роль США в образовании "Исламского государства". Обама прямо заявил об участии Штатов в ее зарождении. "ИГ является прямым наследником "Аль-Каиды" в Ираке, который вырос из нашего вторжения в эту страну",- отметил он. Правда, добавил, что такого результата "не ожидал".

Дональд Трамп также обвинял Барака Обаму в создании запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". "Мы, США, развязали конфликты на Ближнем Востоке, и это было ужасной ошибкой. Обама пришел и сделал все еще хуже. Он является основателем ИГ, он — его создатель", — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида во время предвыборной кампании.

"В Сирии Америка преследует свои собственные цели, то есть — свержение режима Асада и разгром правительственных сил. А разгромить ИГ, другие террористические организации — это для американцев второй вопрос. Разрыв договоренностей с Россией развязывает Вашингтону руки в проведении этой политики", — рассказал ранее Pravda.Ru доктор политических наук, заведующий кафедрой регионального управления Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Владимир Штоль.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


США превратят "войну с терроризмом" в захват всего мира
Темы США Алеппо война в Сирии
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как лучше печь блины
Рецепты
Как лучше печь блины
Как правильно красить глаза
Красота
Как правильно красить глаза
Комментарии
Актуальная аналитика
Молдавия
Куда поведет Приднестровье новый президент
Партии
Вот такая загогулина: Касьянов подавил бунт в "Парнасе" рублем
Партии
Ходорковский и "Ахрар аш-Шам" нашли общий язык
Читательский топ
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай

Законопроект о выделении средств минобороны США на военную помощь Украине прокомментировал для Pravda.Ru эксперт Владимир Евсеев.

США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Европа
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Общество
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Мир
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!

На Украине скептически относятся к способности казахов создать собственное государство.

Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Спорт
У России отобрали права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону
Европа
Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму

Изменения в законодательстве могут быть приняты в польском парламенте 15 декабря.

Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Экономика
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Мир
Монтян о суде с Януковичем: Нашу страну развалили мрази
Ближний Восток
Минобороны: Кино о "российских бомбардировках" в Сирии снимали боевики
Андрей Соколов Враги народа Андрей Соколов Любовь Степушова (Люлько) Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело" Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский На российском авторынке сдержанный оптимизм Юрий Носовский
Комментарии
Mikhail Yurievitch Сядет вместо полета: Украинский музыкант искалечил русского диспетчера
Alexey Orlov Враги народа
Kassandra14_08 Вот такая загогулина: Касьянов подавил бунт в "Парнасе" рублем
Google_113042661472508661168 США могут погрузить во тьму любую страну мира
Google_113042661472508661168 "Та самая" Памела Андерсон захотела стать россиянкой
владимир буканов В Госдуме рассмотрят резонансный законопроект о платном въезде в города
владимир буканов Тысячи россиян сидят без зарплаты
владимир буканов Враги народа
Юрий Котов Враги народа
V H Приставы рассказали, как должникам оградить себя от коллекторов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?