Пыточные "умеренных" в Алеппо поражают жестокостью

В кварталах сирийского Алеппо, освобожденных от террористов, найдено множество свидетельств зверств. Так боевики превратили кафе в районе Джазмати в тюрьму, где заключенных пытали и вешали на цепи и крюки.

Фото: АР

"Мы освободили 15 человек, их мучили за то, что у кого-то брат — солдат, кто-то не мог выплатить дань, кто-то не хотел сотрудничать с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ)", — рассказал телеканалу "Звезда" солдат САР Мухаммед Хамуд.

Людей не только истязали с помощью средневековых инструментов для пыток, террористы грабили их, и даже убивали. Так экстремисты убили торговца фруктами на пороге своего дома. Мужчину наказали за то, что тот хотел уйти из населенного пункта. По словам соседей, это был добрый человек, который никому не делал зла, а расстреляли его четыре дня назад только потому, что он вывел свою жену и четверых детей из города.

Отмечается, что до прихода боевиков Джазмати был зажиточным районом, где проживали торговцы текстилем и трикотажем. Теперь вместо торговых вывесок появились лозунги экстремистов.

Ранее в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что территория восточного Алеппо, где проживает более 90 тысяч человек, полностью освобождена от террористов. Оказание помощи местным жителям продолжается. Они получают горячее питание, и при необходимости — медицинскую помощь. Российским Центром примирения для оказания помощи мирным жителям Алеппо доставлены десятки тонн продуктов питания и медикаментов. Также развернуты 150 полевых кухонь.

Напомним, 15 ноября в районах Эль Амрия и Аль Фардус (восточное Алеппо) стихийный митинг мирных жителей был расстрелян террористами. Жертвами боевиков стали 27 человек, еще сотни — ранены. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. В восточной части Алеппо, объяснил он, продолжает нарастать сопротивление местных жителей против террора боевиков. Только с начала ноября прошло 11 протестных выступлений.

Также сообщалось, что террористы в Алеппо применяют хлор против сирийских военнослужащих и мирного населения "всё чаще и больше", но политики в таких западных странах, как Франция или Великобритания, "в упор не видят этих преступлений". "А точнее, хотят видеть виновниками этого только сирийские власти", — сказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

14 ноября из-за применения боевиками химоружия в Алеппо пострадали 30 сирийских военных. По сведениям главы Минобороны России Сергея Шойгу в результате двух химатак террористов на прошлой неделе были госпитализированы десятки человек.

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