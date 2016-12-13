Война в Сирии - на стадии завершения

Полный контроль над восточной частью Алеппо установили сирийские правительственные войска, выбив боевиков из их последнего оплота в квартале Фирдоус.

Фото: AP

Смотрите фоторепортаж: Освобожденный Алеппо

Ранее сообщалось, что армия Сирии освободила еще пять кварталов в восточной части Алеппо. Таким образом, военные взяли под контроль практически всю территорию города.

Кстати, лидер группировки "Аль-Джебхат Аш-Шамия" Юсеф Фахад Диб пытался выйти из Алеппо под видом беженца. Его задержали сирийские военные.

Сотни жителей Алеппо вышли поприветствовать военных. Люди поздравляли друг друга с победой, скандировали лозунги в поддержку правительственных войск и сирийского президента Башара Асада.

Прокомментировать ситуацию Pravda. Ru попросила научного сотрудника аналитического Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Шарбатулло Содикова

— Можно ли успехи в Алеппо считать окончательной победой?

— Я считаю, что об окончательной победе еще говорить рано, но мы находимся на стадии завершения войны. Со всех сторон сокращаются территории, которые находились под контролем террористов. И мы видим, что за последние двое суток более тысячи боевиков добровольно сдали свое оружие и перешли на сторону действующей власти.

Что же касается захвата Пальмиры, я думаю, что решающую роль сыграли завербованные ИГ (организация, запрещенная в России. - Ред.) офицеры сирийской армии, которые сотрудничали с боевиками, дали им точные координаты целей, при этом сами заранее покинули территорию.

Сейчас проводятся служебные проверки этих генералов. Для всех было шоком резкое отступление. Это был удар по стратегическим точкам, по военно-техническим ресурсам, я имею в виду, танки, патроны, продовольствие. Думаю, после этого урока такого больше не повторится, и уверен, что сегодня все уже полностью контролируется правительственными силами Башара Асада.

— Еще сколько территорий контролируют боевики по всей Сирии?

— Боевики приезжают на какую-то территорию на специальной машине, десять человек стоят на одной улице и воюют сутки-двое. И потом сообщают: мы захватили улицу, город. А на самом деле, через сутки их уничтожают. Просто идет партизанская война, перебрасывают боевиков разными способами. Они смертники. Они дерутся до последней капли крови, а потом их ликвидируют.

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