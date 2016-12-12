Падение Пальмиры: Каких еще проблем стоит ожидать в Сирии?

Боевики "Исламского государства", запрещенного в РФ, захватили большую часть Пальмиры. Около 4 тысяч террористов со второй попытки вошли в город с севера и заняли господствующие высоты. Сейчас подразделения сирийской правительственной армии и ополченцы ведут ожесточенные бои с боевиками.

Фото: АР

Что значит временное падение Пальмиры и из-за чего это произошло, рассказал Pravda.Ru начальник сектора военной политики и экономики РИСИ Иван Коновалов.

— Почему нельзя было предвидеть вещи подобного рода?

— Явно плохо сработала сирийская разведка и не рассчитала силы противника. Боевики шли из района Ракки, Дейр -эз-Зора, все это не так далеко, при желании все это можно было отследить. Они этого не сделали. Сирийская армия посчитала, что первый удар, после которого город удалось отбить — и был основным. Но боевики нанесли второй удар, где участвовало гораздо больше, и техники, и людей. Здесь необходимо вмешательство российского Минобороны. Мне сложно говорить о том, что сирийцев нужно контролировать, это независимое государство, и мы действуем как союзники, но, тем не менее, сирийскому руководству необходимо допустить, чтобы российские военные специалисты имели большее влияние на ситуацию.

— Это не было отвлекающим от Алеппо маневром?

— Давайте не забывать, что в восточном Алеппо находятся несколько другие группировки, например, бывшая "Джебхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ). Это не боевики "Исламского государства". Я не думаю, что это был отвлекающий маневр. Командование военного крыла группировки "Исламское государство" рассчитало ситуацию достаточно логично, чтобы добиться окончательной победы на этом фронте. С другой стороны Алеппо — это самый важный фронт, и победу там нельзя упустить. Понятно, что туда стянуты все основные сирийские силы и другие направления оказались ослабленными. Этим и воспользовались боевики ИГ.

— Каких еще оказий стоит ожидать? Обострения на юге?

— Все зависит от того, где находятся силы, у которых есть возможности добиться этого обострения. Север Сирии увяз вокруг битвы в Алеппо. А на юге и юго-восточном направлении, где и находится Пальмира, ИГ себя уже проявил. Третья, главная составляющая сирийской войны, это город Эль-Баб, который турки и туркоманские группировки не решаются брать, поскольку там есть курды, но это уже направление столкновения между курдами и турками.

Обострения ситуации еще можно ожидать вокруг Алеппо, естественно, в Идлибе, но он будет следующей целью. Надо помнить, что в этой войне каждый пытается использовать свои возможности. Командование ИГ видит, что сирийские силы оттянуты под Алеппо, и воспользовалось ситуацией. 5 тысяч бойцов, да еще и с бронетехникой, что это такое для сирийского фронта, если у сирийской армии осталось всего 25 тысяч активных штыков, а фронт-то огромный?

— Не приведет ли это к вводу дополнительного российского контингента?

— Мне сложно отвечать за действия нашего военно-политического руководства. Если такое решение будет принято, то нарастить группировку быстро несложно. Но нужно четко просчитать ситуацию. Что собственно говоря, произошло в Пальмире, боевики прорвались в центр города, но полностью его не взяли. Значит, ситуацию нужно решать, исходя из конкретной обстановки.

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