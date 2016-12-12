Пальмира ненадолго пала. Что это значит?

Сирийско-арабская армия укрепила линию обороны в нескольких километрах к западу от Пальмиры. К ней продолжает прибывать подкрепление, осуществляется перегруппировка правительственных войск для контрнаступления.

Фото: АР

Как сообщает "Федеральное агентство новостей" со ссылкой на военный источник в Сирии Тарека Халаби, подкрепление составляет подразделения правительственных сил, сформированные из коренных жителей горных районов провинции Дамаск.

Напомним, ранее стало известно, что боевики "Исламского государства", запрещенного в РФ, захватили большую часть Пальмиры. Около 4 тысяч боевиков со второй попытки вошли в город с севера и заняли господствующие высоты.

По словам губернатора сирийской провинции Хомс, в которой расположен всемирно известный античными памятниками город Пальмира, подразделения сирийской правительственной армии и ополченцы ведут ожесточенные бои с захватившими его боевиками ИГ.

Талал Барази уверен, что в самое ближайшее время город будет освобожден от вторгшихся в него банд, и прорыв боевиков не отразится на действиях правительственных сил в Алеппо и под Дамаском. "Захват Пальмиры — это лишь временный успех тех, кто поддерживает бандформирования и террористов", — цитирует его ТАСС.

Глава региона напомнил, что "Исламское государство" перебросило в район Пальмиры в качестве подкрепления около 5 тысяч боевиков из Ракки, Дейр-эз-Зора и соседнего Ирака. "Несмотря на численный перевес, сирийские военнослужащие отважно сражаются, при этом террористы несут потери. Кроме того, авиация атакует их позиции с воздуха ", — сообщил он.

По словам Барази, правительственные войска Сирии смогли эвакуировать из Пальмиры 80% населения, однако судьба остальных вызывает беспокойство.

Эксперты считают, что наступление террористической группировки "Исламское государство"на сирийскую Пальмиру организовано для того, чтобы оттянуть правительственные силы от Алеппо и произвести пропагандистский эффект на боевиков, терпящих в последнее время поражения.

"На мой взгляд, здесь есть несколько факторов. Первый — это действительно отвлекающий удар, есть такой термин в военном деле. Чтобы отвлечь силы правительственных войск от Алеппо, где они действуют достаточно успешно, удар ИГИЛ наносится по Пальмире", — сказал РИА Новости старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.

По его словам, есть и другие мотивы. "Это — перекресток дорог, которые ведут в различные регионы Сирии. Затем, в районе Пальмиры находятся нефтяные поля. Думаю, это тоже является фактором", — добавил он.

Долгов считает, что у атаки боевиков на Пальмиру есть и значимый пропагандистский эффект. "Это важно для того, чтобы воодушевить боевиков ИГИЛ и аффилированных с ними группировок, чтобы показать, что исламистские группировки способны наступать, чтобы поднять упавший боевой дух", — отметил эксперт.

Доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко также считает, что эффект атаки на Пальмиру скорее пропагандистский. "Здесь больше шума. Это объект, имеющий, скорее, археологическую ценность, чем стратегическую или экономическую", — сказал он.

Напомним, Пальмира находилась под контролем "Исламского государства" с середины мая 2015 года. Через год армия Сирии при поддержке российской авиации за две недели — с 13 по 27 марта — выбила боевиков из города. В освобождении Пальмиры принимали участие российские бойцы Сил специальных операций и добровольцы из частных военных компаний.

Отметим, российские оппозиционеры даже радуются событиями в Пальмире. "А что Путин с этим делать будет? Внешняя политика — последнее, что у него осталось. Пальмира — главное, что у него есть в Сирии. Они сами сделали Пальмиру символом всего, символом стойкости и успехов. И теперь сдать Пальмиру — это как сдать Сталинград (или Ленинград) в 1944-м. И вот надо же — сдали. Это безусловно крупнейшее внешнеполитическое поражение Путина ever", — пишет на своей странице в Facebook Леонид Волков.

Хотя, что в этом удивительного, ранее российская либеральная оппозиция подала в мэрию столицы заявку на проведение очередного митинга за запрещенные в России группировки Джабхат-аль-Нусра и ИГ(запрещены в РФ). Именно так даже оппозиционные активисты трактуют цель митинга — прекращение войны в Сирии, точнее — прекращение борьбы с террористами российских ВКС.

Требовать прекращения бомбардировок мирных объектов со стороны США и сил "коалиции" российские либералы не собираются. Собственно, это не странно — удивительнее было бы, если финансируемые аффилированныии с Вашингтоном и госдепартаментов американскими фондами политические силы, получающие западные гранты, и т. п. потребовали бы что-то от Запада. Ну, кроме традиционного "задушить Россию санкциями" и "помочь свергнуть режим".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня